Stoltenberg: – Putin må stoppe krigen umiddelbart

På en pressekonferanse etter at Nato hadde et møte med de allierte onsdag, sier han at de har blitt enige om å fortsette å støtte Ukraina.

– Vi må fortsette å støtte Ukraina, blant annet militært og finansielt, sier Stoltenberg.

Han gjentar sitt klare budskap til Russland president Vladimir Putin om å stoppe krigen.

– Putin må stoppe krigen umiddelbart. Trekk styrkene tilbake, ba Stoltenberg.

Han sier at Nato må forberede seg på fremtiden, og at det var et av temaene på møtet onsdag. Han ba Nato-land om å bruke minst 2 prosent av landenes BNP på forsvar.

Militære rådgivere i NATO skal komme tilbake med behov for styrker og materiell i Øst-Europa på mer langvarig basis.

På NATOs toppmøte i slutten av juni skal det tas stilling til en langvarig NATO-innsats i Øst-Europa.

BRANN: Det brenner i en bygning i Kharkiv i forbindelse med Russland-invasjonen. Brannvesenet forsøker å slukke brannen. Foto: Nødetatene / Reuters / NTB

Ikke aktuelt med flyforbud

Ukrainas president har bedt om flyforbud over landet. På spørsmål om det har vært en diskusjon i Nato, svarer generalsekretæren:

– Vi har et ansvar å sikre at denne konflikten ikke eskalerer utenfor Ukraina. Det kan bli værre hvis Nato tar slike grep, sier Stoltenberg og viser til flyforbudet.

Han gjentar at Nato støtter alle former for diplomatisk kontakt mellom Ukraina og Russland.

– Ukraina har sagt at de har sett noen positive tegn i samtalene med Russland. Det er fordi de har hatt mulighet til kjempe tilbake på bakken. Motet til det ukrainske forsvaret og støtten fra Nato er veldig viktig når det kommer til hva de kan oppnå i samtaler med Russland, sier Stoltenberg.

Ingen tegn til fred på bakken

På spørsmål om Nato ser noen tegn til fred på bakken, er generalsekretæren klar:

– På bakken ser vi ingen tegn. Derfor ber vi Russland involvere seg i samtaler med Ukraina. Jeg har sett meldingene fra samtalene. Det er viktig å ikke spekulere, men mitt budskap er at det Ukraina kan oppnå i forhandlingsbordet, er nært knyttet til det som skjer på bakken.

Tidligere onsdag ble det kjent at Ukraina og Russland jobber med en fredsavtale, ifølge Financial Times.

Stoltenberg mener, i likhet med mange andre eksperter, at Putin undervurderte Ukraina, landets forsvar, motet og lederskapet i landet.

Han mener også at Putin har undervurdert Nato, som har støttet Ukraina i krigen.

– Putin har blitt tvunget til å endre planene om å ta over Kyiv raskt, sier Stoltenberg.

– Russland har mange typer våpen

Generalsekretæren sier at man heller ikke skal undervurdere Russland styrke.

– Vi har sett hvordan de har kriget før, både i Tsjetsjenia og i Syria, sier han og fortsetter:

– Russland har også brukt atom-retorikk. Vi skal ikke undervurdere deres evner, inkludert deres vilje til å bruke slike våpen, sier han.

Han vil ikke spekulere om Russland vinner krigen.

– Vi skal være forsiktig med å spekulere for mye. Vi har sett en styrke og kapasitet i det ukrainske forsvaret som har imponert en hel verden. Det har forhindret de russiske styrkene. Jeg hyller folket og forsvaret i landet om hvordan de har klart å holde russiske styrker unna. Russland har mange typer våpen, og derfor er det for tidlig å si noe om utfallet, sier generalsektæren.

– Det vi trenger, er at de stopper krigen og finne en politisk løsning.