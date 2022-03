Sandstormer fra Sahara gjør det vanskelig å puste i Spania

En enorm sandstorm fra Sahara har rullet inn over Europa og gjort det vanskelig å puste i store deler av Spania.

EUs Copernicus Atmosphere Monitoring Service sier at de sporer en stor mengde støv, som har «forverret luftkvaliteten over store deler av Spania, Portugal og Frankrike» for andre dag på rad.

– Dette er ikke en intensiv hendelse, men noe som skjer en eller to ganger i året når lavtrykkssystemer over Algerie og Tunisia samler opp støv og bærer det nordover til Europa. Støvet kan nå så langt som Storbritannia og til og med Island, slik det gjorde i fjor, sier Carlos Pérez García, som forsker på atmosfærisk støv ved Barcelona Supercomputing Centre.