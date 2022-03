Stephen lova seg ein ting da han vakna fra koma – No er det oppfylt

For eitt år sidan blei koronasjuke Stephen Fu trilla inn på UNN i koma. Onsdag møtte han redningsmennene og -kvinnene.

Det var eit tårevått møte for Stephen Fu (57) då han såg igjen legane og sjukepleiarane ved Universitetssjukehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

– Eg har berre eit ord i tankane, og det er takk, seier Fu.

For nøyaktig eitt år sidan, 17. mars 2021 blei Fu trilla inn i på eit pasientrom på intensivavdelinga på UNN. Ikkje før 30. april vakna han frå koma.

RØRANDE: Stephen Fu er tydeleg rørt over å vere tilbake der han nesten mista livet våren 2021. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

TV 2 har tidlegare fortalt om forretningsmannen frå Bodø som blei dødssjuk av korona. Før sjukdommen var han topptrent, og hadde blant anna sykla Oslo – Paris fire gongar. Men då han blei smitta endra livet seg totalt.

– Eg trudde sjølv etter at eg blei sjuk og innlagt at dette kom til å gå bra veldig bra. Men så fekk eg store pusteproblem, og frå der og ut har det vore eit reint helvete, seier bodøværingen.

Til saman låg Fu 54 dagar i koma, og 69 dagar i respirator. Då Fu forlot UNN 12. mai gav han seg sjølv eit løfte.

– Når dei trilla meg ut med flagg og greier sa eg til meg sjølv at eg skulle kome tilbake og takke dei innan eitt år, seier Fu.

16. mars oppfylte han løftet han gav til seg sjølv, og reiste til Tromsø for å takke dei som redda livet hans.

Halv lungekapasitet

I dag er Fu tilbake i 50 prosent arbeid og trenar kvar dag for å styrke lungene, men det har vore ein lang kamp som enno ikkje er over. Lungekapasiteten til Fu er ikkje på meir enn 58 prosent.

Men innan året er omme forventar han å vere tilbake i nærast full jobb, og ha betra lungekapasiteten.

– Eg har ei lang liste over ting eg skal gjere. Ein av dei var å komme tilbake hit og takke dei som redda meg, seier Fu.

Med opp på avdelinga har han ei stor marsipankake med skrifta «Ett år siden jeg kom til dere med covid-19. Dere reddet meg!».

TAKKSAM: Stephen Fu hadde med ei gåve som takk til intensivsjukepleiarane og -legane som redda livet hans. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

Men ved hovudinngangen møter Stephen Fu først eit par pårørande som står i ein liknande situasjon som han har vore gjennom. Dei er ikkje dei einaste som har tatt kontakt med han siste året.

Aukar til gul beredskap

Etter at TV 2 fortalde historia til Fu har fleire pårørande kontakta han med spørsmål eller berre eit ønske om å prate.

– Eg har tenkt at viss eg kan hjelpe nokon, om så berre ein, så er det bra. Eg har oppdaga at eg trass alt har vore heldig når eg ser kva andre har å slite med, sier Fu.

MÅL: Stephen Fu var ein svært aktiv syklist. No har han som mål å sykle på Mallorca igjen før året er omme. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

Sjølv om tiltaka er oppheva er det enno fleire innlagde på sjukehus. UNN gjekk torsdag opp til gul beredskap etter ei jamn auke med innlagde koronapasientar. Der er det no 15 innlagde, som er det høgste talet sidan pandemien starta.

– No er korona over for mange, men det er framleis ein god del som har sitt å stri med, og helsevesenet må stå i det til siste pasient er ute, seier ein takksam Fu.