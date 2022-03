Frist nærmer seg: Kampen om Chelsea tilspisses

Se Lille mot Chelsea på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play onsdag fra klokken 20.30.

Kampen om å kjøpe Chelsea drar seg til etter at Roman Abramovitsj la klubben ut for salg. Britiske myndigheter har gitt grønt lys til at klubben kan selges.

Abramovitsj er sanksjonert av britiske myndigheter etter Russlands invasjon av Ukraina på grunn av den russiske oligarkens bånd til Russlands president Vladimir Putin. Denne uken havnet Abramovitsj også på EUs sanksjonsliste.

Fredag er fristen for å komme med bud på London-klubben.

Raine Group, banken som står for salget av Chelsea, skal ha kommet med en frist til interessentene for å redde klubben fra å bli lagt i økonomiske ruiner etter sanksjoneringen, har The Telegraph rapportert tidligere denne uken.

Ifølge BBC kan et salg være gjennomført innen utgangen av mars.

SELGER: Chelsea-seier Roman Abramovitsj ble mandag avbildet for første gang etter at at han ble sanksjonert av britiske myndigheter. Da var den russiske oligarken på VIP-avdelingen på en flyplass i Tel Aviv. Foto: STRINGER / REUTERS

Baseballeier vil kjøpe Chelsea

The Telegraph og Sky Sports får onsdag bekreftet av den amerikanske Ricketts-familien, som allerede eier baseballklubben Chicago Cubs, at de leder et konsortium som vil legge inn et bud på Chelsea innen fristen fredag.

– Ricketts-familien og partnerne forstår viktigheten av å investere i suksess på banen, samtidig som klubbens tradisjoner, supportere og lokalsamfunnet skal respekteres, sier Ricketts-familien i en uttalelse.

Under Ricketts-familiens eierskap har Chicago Cubs hatt eventyrlig suksess med seier i World Series, og hjemmearena Wrigley Field har blitt renovert for nærmere ni milliarder kroner.

CHELSEA-INTERESSENTER: Amerikanske Tom Ricketts (til høyre) varsler at det vil komme et bud på Chelsea FC. Med på laget er landsmann Ken Griffin (t.v.). Foto: AP

Med på laget til Ricketts-familien er også den amerikanske milliardæren Ken Griffin, som er med som privatperson og ikke gjennom hedgefondet Citadel.

Bud skal være lagt inn

Det sveitsisk-amerikanske konsortiet med Hansjörg Wyss og Todd Boehly har allerede lagt inn et bud på drøyt 29 milliarder kroner, melder sveitsiske Blick.

Avisen, som hadde det første intervjuet med Wyss om Chelsea-interessen, melder imidlertid at konsortiet fortsatt ikke er komplett. I tillegg til Wyss og Boehly er også den London-baserte forretningsmannen og Tottenham-supporteren Jonathan Goldstein med i gruppen som prøver å kjøpe Chelsea.

KOBLES TIL CHELSEA: Den britiske forretningsmannen Nick Candy (t.h.) på Chelsea-kamp på Stamford Bridge denne måneden. Foto: DAVID KLEIN / REUTERS

Den britiske milliardæren Nick Candy, som er Chelsea-supporter og var til stede på Stamford Bridge mot Newcastle søndag, har også blitt koblet til den sveitsisk-amerikanske konsortiet. En talsperson for Candy har gjort det klart at det er uaktuelt å forene krefter med denne gruppen, men The Guardian melder at Candy planlegger å komme med et bud selv.

New York Jets-eier Woody Johnson jobber også med å få lagt inn et bud innen fristens utløp, melder The Telegraph. Ifølge The Guardian kommer også Saudi Media Group til å legge inn et bud på Chelsea. Avisen skriver at så mange som 200 har varslet Raine Group om deres interesse.