Ekspertenes dom: Han er komplett

TV 2-ekspert tror favoritten vil gjøre Milano-Sanremo til et blodslit.

293 kilometer fra Milano til endestasjonen Via Roma i Sanremo. Lørdag står sesongens første monument på menyen for Alexander Kristoff og resten av sykkeleliten.

«La Primavera», våren, er et seigt og brutalt ritt. Etter over seks timer på sykkelsetet skal rytterne forsere Cipressa og Poggio – de to beryktede stigningene som avgjør alt – på vei mot mål ved Middelhavet. Fabian Cancellara har tidligere beskrevet Milano-Sanremo som en champagneflaske. Etter seks timer med risting pleier det å eksplodere når korken først åpnes.

Ikke bare klatrer han som en villmann, han tar spurtene også Magnus Drivenes

TV 2-ekspert Mads Kaggestad forteller at rytterne er ekstra nervøse før årets første monument.

– Det er som å begynne på skolen etter sommerferien. Det er mye spenning og nerver i luften. Folk skuler på hverandre og føler på nivået. Det henger enormt høyt å vinne Milano-Sanremo, sier Kaggestad.

– Skjønner at de ikke har kjangs

– Kan spurtslå hvem som helst

Men hvem er favoritt i årets første av fem monumenter? Det er vanskelig å komme utenom Tadej Pogacar. Sykkelfenomenet fra Slovenia er den eneste som får fem favorittstjerner av Kaggestad.

– Jeg tror han kommer til å gjøre dette til et av tidenes hardeste Milano-Sanremo rent belastningsmessig. Han er komplett og kan spurtslå hvem som helst på Via Roma etter 300 km. Pogacar er en kunstner på sykkelen og overrasker stadig med nye stunts og måter å vinne på, sier Kaggestad.

MOT VIA ROMA: Tadej Pogacar, her med en Neptungaffel etter Tirreno-Adriatico, er sykkelguden alle vil se på under Milano-Sanremo. Foto: LUCA BETTINI

Han får støtte av Magnus Drivenes.

– Han vinner på alle mulige måter. Om det kommer en bakkespurt er folk sjanseløse. Ikke bare klatrer han som en villmann, han tar spurtene også. En vanvittig komplett rytter, sier Drivenes.

Om det er en stor gruppe samlet inn i Poggio, tror Kaggestad det vil koste for å henge med når Pogacar rykker. Han regner Wout van Aert som den sterkeste utfordreren.

– 500 watt opp Poggio. Da kommer feltet til å ligge på en strek. Pogacar vil benytte muligheten til å gjøre det så hardt som mulig for å ta knekken på spurterne. Van Aert har Roglic som hjelperytter. Roglic skylder ham en tjeneste etter Paris-Nice, hvor van Aert reddet ham. Han er en multikunstner og en av feltets beste spurtere som også klatrer bra. Pogacar må kvitte seg med ham, sier Kaggestad.

Tre nordmenn er med

Bak Pogacar og van Aert er det relativt åpent.

– Vi har sett hvor bra Caleb Ewan var i Paris-Nice. Han kommer seg bra over bakker og var blant de første over Poggio i fjor. Han er en av verdens beste spurtere, sier Kaggestad, som også nevner briten Tom Pidcock.

OUTSIDER: Jasper Stuyven vant Milano-Sanremo i fjor. Men da var ikke Tadej Pogacar på startstreken. Foto: TOMMASO PELAGALLI

Hva med de norske mulighetene?

– Kristoff har en seier i år og har det i seg. Så er han veldig god i lange ritt. Han er litt for svak oppover, men har vunnet dette rittet tidligere. Han vet hva han går til. Det gjør at han får én stjerne av meg, sier Kaggestad.

Her er Kaggestads stjernevurdering:

***** Pogacar

**** Van Aert, Pedersen

*** Pidcock, Ewan

** Nizzolo, Jakobsen, Ganna, Philipsen, van der Poel

* Hayter, Kristoff, Grmay, Kragh Andersen, Sénéchal, Ballerini

Fem nordmenn er med. I tillegg til Kristoff skal Edvald Boasson-Hagen, Andreas Leknessund, Markus Hoelgaard og Sven Erik Bystrøm sykle monumentet.