Søkte på NRK-toppstilling: – Nei, min søknad er ikke humor

GOD KVELD NORGE (TV 2): Komiker Erlend Mørch (27) er blant dem som har vist interesse for å ta over som NRK-sjef.

Totalt har 22 personer, hvor to av dem er kvinner, søkt seg til jobben som kringkastingssjef.

Dagens NRK-sjef, Thor Gjermund Eriksen (55), meldte i fjor høst at han ønsket å gå av i løpet av 2022. Han ble ansatt i stillingen i 2012.



Skuespiller Erlend Mørch (27), kjent fra Discovery-serien «Sigurd fåkke pult», sier til TV 2 at søknaden ikke er et forsøk på humor, men oppriktig.

TRER AV: Thor Gjermund Eriksen ønsker å gå av som NRK-sjef i løpet av 2022. Foto: Terje Pedersen /NTB scanpix

– Jeg tror jeg ville gjort en bedre jobb enn Thor Gjermund Eriksen, og han har gjort det strålende.

NRK har ingen kommentar til Mørch sine utspill.

En «greie» at folk søker kun for gøy

Mørch trekker selv frem at det har blitt en «greie» at folk, særlig menn, søker seg til toppstillinger de ikke er kvalifisert for.

Et eksempel er student og Pizzabakeren-ansatt Jon Stokka (21), som søkte seg til stillingen som sentralbanksjef. Stokka sa til NRK at han og kompisgjengen gjorde det bare for gøy.

Skuespilleren var arbeidsledig da han viste interesse for stillingen, og hadde et håp om at søknaden kanskje kunne føre til andre tilbud fra statskanalen.

– Jeg forstår at systemet ikke åpner for sånne som meg, unge under 30 år. Jeg tror helt oppriktig at jeg ville gjort en god jobb. Det får være grenser for hvor mye skade man kunne gjort.

SKUESPILLER: Erlend Mørch og Steinar Klouman Hallert i serien Sigurd fåkke pult. Foto: Dsicovery+

Fikk avslag, men har en favorittkandidat

På spørsmål om hvorfor han hadde passet til toppstillingen, svarer komikeren:

– Jeg er prinsippfast, har et bevisst forhold til etikk, og særlig møtet mellom moral og media.

Komikeren sier at han har fått avslag på søknaden, men han har en favoritt til stillingen som kringkastingssjef.

– Vibeke Fürst Haugen, en meget sterk kandidat, mener Mørch.

NRK-veteran

Vibeke Fürst Haugen (53) er direktør i Marienlystdivisjonen, og har jobbet i NRK i 28 år. Hun var konstituert kringkastingssjef da Thor Gjermund Eriksen hadde permisjon i 2020.

HAR VÆRT K-SJEF VIKAR: Vibeke Fürst Haugen. Foto: Berit Roald /NTB scanpix

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Haugen angående Mørchs favorittstempel.

Hun har ikke svart på denne henvendelsen, men sier at hun har søkt på stillingen, og at det nå er opp til styret å avgjøre hvem som blir den neste NRK-sjefen.



Om den mannstunge søkelisten sier styreleder i NRK, Birger Magnus, følgende:

– Den er litt ubalansert, men reflekterer ikke alle de vi har hatt samtale med.