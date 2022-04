Når du hamrer ned gasspedalen på en isbane, vil det vanligvis ende opp med hjulspinn, drifting eller at du rett og slett bare står stille. Men har du, som meg, Lappi Winter Tyres, er det straks en helt annen situasjon.

Særlig om de er montert på en BMW M240i xDrive – med 367 hestekrefter og firehjulsdrift.

Lappi-dekkene har nemlig noen helt andre pigger enn de du og jeg er vant med på vanlige piggdekk.

Dermed klorer de seg fast – og sender deg av gårde med et unikt grep.

Helt nye BMW M240i xDrive og Lappi Winter Tyres er en kombinasjon vi har gledet oss til å teste ut.

Ikke lovlig

Hvis mange pigger du har lov til å ha i dekkene, avhenger av hjulstørrelsen. I følge Vegvesenet er det i Norge kun lov med opptil 90 pigger på hjul opp til 13 tommer – 110 pigger for 14 og 15 tommer – og 130 pigger fra 16 tommer og oppover.

De ekstreme piggdekkene til Lappi har langt flere pigger enn vanlige piggdekk – og dessuten lengre pigger. Rundt 2,5 mm stikker ut.

I tillegg er de limt inn i dekket på en spesiell måte – som gjør at de ikke løsner.

På is fungerer det optimalt. Men på vanlig asfalt blir det langt verre. Derfor er ikke slike dekk lovlige å bruke på vanlig vei.

Fra rally til isbane

Lappi har egentlig spesialisert seg for rally-dekk. Men etterhvert flyttet man fokus over på dekk utviklet for kjøring på isbane.

De leverer dekk til blant annet Porsche, Bentley, Ferrari og Mercedes AMG som bruker dette som referanse på isbane.

De passer også godt på BMWs nyeste leketøy på Norges råeste isbane på Tisleifjorden. Og det er virkelig en annen opplevelse å kjøre bil med Lappi-dekk, enn alt annet man er vant med ...

