Er det egentlig Abramovitsj som er problemet?

Det ble nylig klart at Chelsea-eieren, den russiske oligarken Roman Abramovitsj, ble omfattet av sanksjonene som er påført Russland. Sanksjonene rammer klubben fra Vest-London hardt og innebærer blant annet at Chelsea ikke får solgt billetter til kampene, ikke kan selge eller kjøpe spillere og ikke kan selge supporterutstyr gjennom klubbutikken.

Siden Abramovitsj kjøpte klubben i 2003 for £140m har han investert kraftig i klubben og hatt stor suksess. Nå straffes han for sine bånd til Vladimir Putin, ettersom sistnevnte har bestemt at Russland skal invadere Ukraina hvor det begås alvorlige brudd på internasjonal humanitær rett og menneskerettighetene.

Råte i Premier League-treet

Skjebnens ironi skulle ha det til at første klubb Chelsea møtte etter at sanksjonene ble innført var Newcastle, som relativt nylig ble kjøpt opp av Public Investment Fund (PIF) fra Saudi-Arabia. Investeringsfondets styreleder er Mohammed Bin Salman, de facto lederen av Saudi-Arabia som styrer landet eneveldig uten lokal motstand fra hverken parlament eller domstoler.

På tribunen hang fortsatt banneret «The Roman Empire». Newcastle-fans skal ha ropt «Chelsea are skint, we are rich». Både det saudiarabiske og ukrainske flagget fant også sin vei til Stamford Bridge. Chelsea vant kampen 1-0 og ligger 10 poeng bak Manchester City, som i realiteten er eid av medlemmer av kongefamilien i Abu Dhabi, et av emiratene i De forente arabiske emirater (FAE).

De reelle eierne av Newcastle og Manchester City, henholdsvis Saudi-Arabia og FAE, leder an i en blodig krig som har katastrofale konsekvenser for sivilbefolkningen i Jemen. Det skaper naturligvis en situasjon som sammenlignes med den i Ukraina.

Før helgen tillot vi i Amnesty oss å feire løslatelsen av bloggeren Raif Badawi i Saudi-Arabia, som ble løslatt etter å ha fullbyrdet en dom på 10 års fengsel for blogging. 127 ganger hadde vi demonstrert utenfor ambassaden i Oslo. Feiringen tok imidlertid brått slutt, for dagen etter kom nyheten om at 81 personer var blitt henrettet på én dag i samme land.

Da Newcastle-manageren Eddie Howe ble spurt om dette, svarte han «I’ll stick to football».

Da City-manager Pep Guardiola i forbindelse med en spørsmålsrekke om sanksjonene mot Abramovitsj ble spurt om managerne nærmest måtte gjøre etiske aktsomhetsvurderinger av klubben hvor man skal jobbe, flirte Guardiola litt hånlig og sa at «yes, looks like, we who are here have to know about absolutely everything».

Akkurat som om det var en hemmelighet at FAE deltar i krigen i Jemen og er ansvarlig for omfattende brudd på menneskerettighetene i eget land.

Ansvar for krigsforbrytelser er intet hinder for å kjøpe en Premier League-klubb

Problemet for Premier League er ikke først og fremst Abramovitsj. Dersom du ønsker å kjøpe en Premier League-klubb vil du bli vurdert opp mot en såkalt «owners and directors test» for å se om du er «fit and proper». Altså, en test for potensielle eiere for å se om du er skikket til å eie en klubb.

Amnesty sin analyse av denne testen viser alvorlige mangler, ved at den for eksempel ikke forbyr de som er medskyldige i tortur, slaveri, menneskehandel eller krigsforbrytelser å eie en Premier League-klubb. Testen nevner ikke menneskerettigheter.

Det er derfor Amnesty International har forsøkt å legge press på Premier League for å oppdatere sin «owners and directors test», slik at den skal innføre menneskerettslige kriterier man kan vurdere potensielle eiere etter. Foreløpig har vi ikke fått gjennomslag, men behovet er så absolutt der.

Problemet er ikke et råttent eple. Hele treet må beskyttes mot råte.