Åpner opp om marerittsesongen: – Man må kunne stole på det som blir sagt

Allerede i desember i fjor fikk Emil Iversen beskjeden han håpet på. Den regjerende verdensmesteren fra 50-kilometeren i Oberstdorf ble garantert OL-billett og en plass på laget til 15-kilometeren.

Knappe tre måneder senere, vel framme i Beijing, kom kontrabeskjeden; Iversen ble vraket fra favorittøvelsen.

– Det kom litt som lyn fra klar himmel. Det var jo tungt, selvfølgelig. Man må kunne stole på det som blir sagt. Det gjelder alle sammen, uansett om det ene eller det andre blir sagt. Det er ganske viktig i et lag, sier Iversen til TV 2, før han fortsetter:

– Trøsten er vel at det var de riktige som gikk, og det er bra. Jeg tok heldigvis ikke plassen til noen. Jeg synes det var riktig at jeg ikke gikk 15-kilometeren. Problemet var det som ble sagt til meg.

Vel hjemme i Meråker har 30-åringen fått tid til å tenke gjennom både OL og sesongen under ett. Individuelt er 7. plassen på 15-kilometeren i Ruka det meråkerbyggen har å vise til.

– I år har ingenting gått veien, rett og slett. Jeg kan nesten ikke si én ting, bortsett fra det OL-sølvet, som var veldig stang inn. Det er på en måte jeg som er stjernen i familien Iversen og jeg må bære mesteparten av resultatene, så når jeg går sent er det klart at det er kjedelig, smiler han og titter bort på pappa.

– En vond følelse

Etter en uke på sofaen med korona, setter Emil Iversen og pappa Ole Morten av litt tid til TV 2. Selv om det har stormet rundt begge denne sesongen, har både far og sønn beholdt humøret. Men unnskyldninger vil de ikke høre snakk om.

– Den dritten i OL og formen min, der har jeg kun meg selv å takke. Jeg kan ikke sitte her og si at jeg har en dårlig trener eller at det har vært dårlig å være på laget, for det har ingenting med saken å gjøre, sier Iversen, og utdyper:

– Jeg har fått meg noen lærepenger og jeg har nok gjort en del dumme ting, nesten juniortabber, kan du si. Jeg har alltid følt at jeg har en kropp som er glad i å ta i og jeg har alltid gledet meg til å gå renn. I år så føler jeg at etter det begynte å butte litt i desember, så har det ikke vært noen respons i kroppen. Det er en litt vond følelse, å føle det at man ikke kjenner igjen sin egen kropp. Jeg har kanskje havnet litt for mye inni det tøffe og jeg har ikke klart og fått gjennomført mine økter sånn som jeg ønsker.

For pappa Ole Morten har det heller ikke vært bare enkelt å stå i front for et kvinnelandslag som har vært avhengige av Therese Johaug for å lykkes.

SMILET PÅ PLASS: Tross en vanskelig sesong, holder både far og sønn Iversen motet oppe. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det som har kommet, som kanskje også er litt berettiget, er at vi har kanskje ikke vært rigget for uvær. Norsk langrenn har vært i medgang i flere år og selv om det er ting som kanskje ikke har vært helt bra underveis, så har det ikke vært noe problem. I år har det dukket opp en del utfordringer som gjør at vi kanskje ikke har vært helt rigget for å stå imot når det blåser opp. Når jeg leser i mediene så går jo kritikken på uttaksprosedyrer, mediehåndtering og kommunikasjon, så det er opplagt at der er det meg og flere som helt sikkert ikke har håndtert det godt nok, sier Iversen.

Iversen har vært landslagstrener siden 2018, men etter inneværende sesong er det slutt.

– Med det mediekjøret og den kritikken som har kommet opp gjennom vinteren, så hadde jeg hatt en jobb og gjort dersom jeg skulle fortsette. Nå er jeg mer glad for at jeg ikke trenger å gjøre den jobben, sier han. Han ønsker ikke å spekulere i hvem som skal ta over stillingen han selv forlater, men 63-åringen har uansett gjort seg opp noen tanker.

– De jentene jeg har vært med i fire år trenger noe ungt blod, nye impulser og en litt annen type trener. Spør du meg om gode trenertyper, så får du nok til svar at de bør være veldig lik meg, så det er bedre å spørre noen andre, ler han.

Har lagt OL-bråket bak seg

For junior sin del er det imidlertid ikke noe snakk om å legge skiene på hylla. Trønderen er tydelig på at han nå ser framover.

– Ja, vi har jo fått snakket litt ut. Det er jo derfor det var en kjip situasjon for min del, for jeg er jo glad i de personene som det er snakk om. Jeg er jo avhengig av dem i hverdagen. Vi er en sammenspleiset, liten gjeng og det er ikke noen tvil om hvilket hjørne av ringen jeg har stått i. Jeg føler jeg bidratt med mine ting og det har ikke vært så mye å ta meg på, og da følte jeg at det ble urettferdig og ekstra sårt det jeg opplevde. Men vi har snakket godt sammen etter det, så det er ikke noe vondt blond lenger, sier Iversen.

– Så du har tillit til langrennssjef Espen Bjervig?

– Ja, skal jeg gå på et år til så må jeg sørge for at vi har det, ja. Jeg tror det var en lærepenge for flere. Jeg er trygg på at det ikke kommer til å skje meg igjen. Jeg må bare legge det bak meg og sørge for at jeg blir en god skiløper igjen, sånn at det blir naturlig at jeg skal gå de rennene jeg egentlig skal gå. Det er ingen andre sin feil. Når jeg leser i avisen at vi ikke blir tatt godt nok vare på eller noe sånt, så er det bare tull. Det er jeg som har det hele og fulle ansvaret, og alt ligger til rette for å gå fort på ski på landslaget.

Og selv om Iversen tidligere har hintet til at det kan bli aktuelt å gjøre som kompis Didrik Tønseth, å gå ut av landslaget, er han nå klar på at han fortsetter som før.

BLIR PÅ LANDSLAGET: Selv om han har hintet til muligheten for å kjøre sitt eget løp, bekrefter Emil Iversen at han blir værende på landslaget neste sesong. Foto: Per-Atle Karlsen

– Ja, jeg skal ikke si noe annet enn det. Det er det jeg håper på. Kanskje det blir noen små endringer og jeg må gjøre noen grep med tanke på meg selv. Så får vi se om jeg er kvalifisert, jeg har jo gjort det dårlig, smiler han.

– Så per nå frister det ikke å følge Tønseth?

– Nei, altså det hadde vært artig å være på lag med Tønseth, men jeg må si at jeg håper at han blir på lag med meg og oss. Det hadde vært kjempeartig. Han er en veldig god kompis og jeg har spilt inn at jeg gjerne vil ha han på landslaget, så får vi se hvor mange det blir plass til.

– Mamma må bake mer brød

Iversen selv er uansett tydelig på at han skal satse med landslaget neste sesong, men jobben med å finne tilbake til formen som ga VM-gull i 2021 er allerede godt i gang.

– Nå har jeg koblet litt av og prøver å få sesongen litt på avstand, og så skal jeg få kroppen i vater, legge en slagplan og slå tilbake neste år. Jeg vet hva som skal til, jeg vet hva jeg må gjøre, og så må jeg bare være litt mer nøye til høsten enn det jeg var i år. Jeg kan lære veldig mye av det selv om jeg gjerne skulle vært det foruten, men man må bare ta med seg erfaringen og sørge for at man ikke gjør det igjen, sier Iversen.

Og for å få trønderen tilbake på toppen av seierspallen, må alle bidra.

Det er ikke noe tvil, hele familien, vi er et team. Alle må brette opp ermene om vi skal få meg tilbake. Gaute har vært i Bergen og han må tilbake til Trondheim. Mamma må bake mer brød og pappa må ordne flere ski. Det er dessverre sånn, nå må alle sammen, gliser Iversen og legger til:

– Først og fremst meg, men skal jeg tilbake til toppen så må det gjøres en jobb. Jeg er klar for det og da er det bra å ha med seg familien, men det er nok mest opp til meg.

Pappa Ole Morten, som skal tilbake til lærerjobben ved Meråker videregående skole når kontrakten med landslaget går ut 1. mai, er i alle fall klar til å bidra.

– Jo, jeg er spent på om det blir noen treningski jeg må ta. Det er vel det det ender med, humrer 63-åringen.

– Så nå kan Klæbo begynne å grue seg?

– Jeg tror ikke han trenger å grue seg så veldig. Jeg skal ikke sitte her å si at målet er å bli bedre han, for han er en helt unik skiløper, men å være nærmere han og se litt mer til han, det er målet mitt, avslutter Emil Iversen med et smil.