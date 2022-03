Åpnet gratisbutikk for ukrainske flyktninger

– Responsen har vært formidabel l fra hele distriktet. Folk ringer, sender SMS og legger igjen beskjed på Facebook om at de vil bidra for å hjelpe flyktningene. Jeg er dypt imponert over hjertevarmen og givergleden, sier Heidi-Beate Sødahl til TV 2.

Dugnadshelt

Hun står i I lokalene tilhørende Bunnpris i Isfjorden i Rauma hvor givergleden er svært synlig. Her bugner det av klær som er sortert etter kjønn, størrelse og type bekledning. I en egen hylle er det fullt opp med alt innen hygieneartikler. Kjellerlokalene er fulle av leker, spill, snacks og flere hundre par med sko.

– Vi tar inn flyktninger i grupper slik at de kan plukke med seg det de har behov for. Vi kjører også til flyktningmottaket og leverer ut, forteller Sødahl.

DUGNADSHELT: Heidi-Beate Sødahl på tur til flyktningmottaket med nye forsyninger av leker og snacks. Foto: Arne Rovick /TV 2

Turisthotellet i bygda er nå akuttmottak for flykninger fra Ukraina og hittil har 150 flyktninger kommet hit siden lørdag.

Heidi-Beate er til daglig fotograf, men kjent langt utenfor Raumas grenser for sitt voldsomme engasjement for å hjelpe, både til vanskeligstilte på Filippinene og arrangement for enslige på julaften. Når det ble kjent at Isfjorden turisthotell ble gjort om til akuttmottak for ukraniske flyktninger, klarte hun ikke sitte stille.

– Dette er arbeid som gir meg positiv energi og menig med livet. Nå har det vært full gass i snart ti dager, men det er bare en glede når du blir møtt med slik respons fra privatpersoner, butikker og næringsliv som vil bidra. Så er det tilbakemeldingene fra flyktningene da, forteller hun.

– Ja, hvilken respons får du fra flyktningen som kan komme hit og plukke med seg det de har behov for - helt gratis?

–De har tårer i øynene når de kommer hit. Dette er nydelige mennesker som er full av takknemlighet. Jeg vil bare holde rundt alle, gi de en stor klem og ta dem med hjem til meg, sier Heidi-Beate.

FRIVILLIG FLYKTNING: Polina (t.v.) har flyktet fra Lviv og til akuttmottaket i Isfjorden i Rauma. Her jobber hun nå som frivillig for Heidi-Beate Sødahl. Foto: Arne Rovick/TV 2.

En av de som har kommet til mottaket, er Polina Lytvynova fra Lviv. Hun og barna måtte flykte fra krigen, og kom til Isfjorden via nasjonalt ankomstsenter i Råde.

– Jeg er utrolig glad for å komme hit til Isfjorden. Heidi-Beate og de andre hjelperne stiller opp for oss på en fantastisk måte. Jeg gråter hver kveld i takknemlighet, sier Polina til TV 2.

Skryt fra presten

Den gode hjelperen tar i stadig i mot folk som kommer på døra for å gi - og mellom besøkene rekker hun å fortelle om pengeinnsamlingen.

– Åååå. Det må du ta med. Folk har vippset til den store gullmedalje. Sist jeg hadde tid til å sjekke var det kommet inn over 32 000 kroner.

Tommy Høgset - presten i bygda - er innom for å se hva Heidi-Beate og hennes frivillige korps har fått til.

PREST: Tommy Høgset er full av lovord om den frivillige innsatsen i Rauma for å hjelpe flyktninger fra Ukraina. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Det er mange som gjør en kjempeinnsats for at flyktningene skal føle seg velkommen og få sine behov dekket. Uten Heidi-Beate ville dette arbeidet ha stanset fort opp. Vi trenger slike ildsjeler som henne, sier Høgset til TV 2.

Utenfor gratisbutikken stanser bygdefolket opp for å rose den frivillige innsatsen.

– Heidi-Beate er helt enestående. Hun har som vanlig kastet seg rundt og sørget for alt dette. Kommunen vår hadde ikke vært den samme uten hennes fantastiske engasjement, sier Monica Gjertsen.

Mens TV 2 er på besøk, kommer det stadig nye telefoner. Heidi-Beate har nå fått så mye klær inn i butikken at hun foreløpig må takke nei til nye leveranser.

RENE LEKEBUTIKKEN: I gratisbutikken bugner det av leker som ukraniske barn kan ta med seg til flyktningmottaket som er opprettet i Isfjorden i Rauma. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Hvor mye tid bruker du på dette nå?

– Hvor mange timer er det i døgnet da? Jeg trenger ikke mye søvn og er full av energi.. Min tid oppe i dette er helt uvesentlig. Tenke på de som lever i frykt 24 timer i døgnet. Da betyr det absolutt ingen ting hvor mye tid jeg bruker. Jeg har ikke unger, og dette er det minste jeg kan gjøre, forklarer Heidi-Beate Sødahl.