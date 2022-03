Her vil de arrangere VM: – Det største siden OL i 1994

Om Norges Ishockeyforbund får det som de vil, vil VM i ishockey i 2027 arrangeres i Norge. Nå avslører de hvilken by de ønsker som den andre mulige vertskapsbyen.

I januar ble Trondheim lansert som en av to mulige vertskapsbyer for ishockey-VM i 2027.

Hvilken by som er ønsket som den andre kandidaten har vært ukjent, frem til nå.

Ishockeypresident Tage Pettersen møtte søndag TV 2 til et intervju om VM-søknaden. Der avslørte han hvilken by som, om Norge blir tildelt mesterskapet, sammen med Trondheim skal være vertskap for VM i 2027.

De ønsker Bærum som vertskapsby.

– Det vil være det største vinter-arrangementet i Norge siden OL i 1994. Dette kommer til å bety mye for hele idretts-Norge. Ishockeyen skal gå foran og bruke tiden frem til 2027 til å bygge opp engasjement og frivilligheten rundt idretten vår, sier Pettersen.

GLAD: Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog, er veldig fornøyd med at Bærum kan få VM i 2027. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Ønsker folkefest

– Dette er veldig gledelige nyheter! Vi ser frem til dette. Jeg tenker på hvilken folkefest det kan bli på Telenor Arena og for hele hovedstadsregionen, sier ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog.

Pettersen begrunner valget med at beliggenheten er god og kapasiteten til Telenor Arena er stor. Der kan de få inn opp mot 14.000 tilskuere. Derfor ønsker de at Bærum skal være vertskap for avslutningen av mesterskapet.

– Hva vil det bety for Bærum å få VM i 2027?

– Det vil skape en enorm begeistring om hele verden kommer til Bærum. Vi er opptatt av å få med barn og unge. Det vil bety mye for rekrutteringen og idretten. Det å få VM til kommunen er noe vi drømmer om, svarer ordføreren.

FORNØYD: Ishockeypresident Tage Pettersen er glad for endelig å kunne presentere hvor de ønsker ishockey-VM i 2027 skal arrangeres. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Vraket Bergen og Lillehammer

Det har vært en lang prosess for å komme frem til hvilke byer de ønsker skal arrangere mesterskapet.

Den endelige beslutningen ble tatt for noen uker siden.

– Vi startet med fire mulige kommuner, som vi har jobbet med et par år, så har et par falt fra. Vi er kjempefornøyde med de vi står igjen med, sier Pettersen.

– Hvilke to kommuner nådde ikke opp?

– Bergen og Lillehammer. Det var kjempeinteressante destinasjoner, svarer han.

Bergen ble vraket da de ikke kunne forplikte seg til at ny arena i byen vil være klar til 2027.

Største mesterskap siden OL

Hvert år arrangeres VM i ishockey. I år skal mesterskapet avholdes i Finland.

Sist gang Norge var vertskap for ishockey-VM var i 1999. Da delte Hamar, Lillehammer og Oslo på ansvaret.

Denne gang vil Trondheim Spektrum og Telenor Arena være arenaer for kamper, om Norge får mesterskapet.

Sommeren 2023 vil det bli bestemt hvem som tildeles mesterskapet.