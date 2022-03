FHI: Smittebølgen har sannsynligvis nådd toppen og viser en synkende trend

Toppen er trolig nådd for omikronbølgen, og trenden er nå synkende, skriver Folkehelseinstituttet i sin siste ukerapport.

I sin ukesrapport for uke 10 skriver FHI at smittetrenden nå er synkende.

– En samlet vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser at smittespredningen fortsatt er på et høyt nivå, men at epidemien sannsynligvis har nådd toppen og viser en synkende trend.

Samtidig ventes det at antallet innleggelser også i de kommende ukene kommer til å være mange.

– Selv om epidemien trolig har passert toppen, kan det fortsatt i noen uker til ventes mange innleggelser av pasienter på grunn av covid-19, særlig i de øvre aldersgruppene.

I tillegg vil presset på helsetjenestene vedvare en stund fremover, anslår FHI.

– Det vil fortsatt framover være en betydelig belastning på helsetjenesten som følge av mange pasienter og høyt sykefravær. Kommunene og sykehusene må fortsette å tilby vaksinasjon i tråd med anbefalingene og være forberedt på stort sykefravær og flere pasienter.