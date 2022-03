Zelenskyj møtt med stående applaus i USAs kongress

Krigen i Ukraina har nå pågått i tre uker, og man ser ingen tegn til at situasjonen roer seg med det første.

En hel verden har fordømmer Russlands angrep på Ukraina, og har også bistått med både militært utstyr og innført en rekke sanksjoner mot Russland.

Onsdag ettermiddag norsk tid talte Ukrainas president over videolink i den amerikanske kongressen.

Stående applaus

Da Zelenskyj dukket opp på skjermen ble han møtt med stående applaus.

– Kyiv er under angrep fra Russland hver dag. Men vi gir ikke opp, og vi har ikke en gang vurdert det et eneste sekund, sier presidenten.

Zelenskyj sier at skjebnen til Ukraina akkurat nå blir bestemt av Russland.

– Russland har angrepet ikke bare oss og vårt land, ikke bare våre byer, men de gikk til angrep mot våre verdier.

– Er det for mye å be om?

Videre sier den ukrainske presidenten at det ukrainske folk trenger USA.

– Russland har gjort det ukrainske luftrommet til en dødsfelle. Dette er en form for terror EU ikke har sett på over 80 år, sier Zelenskyj.

Ukrainas president benyttet nok en gang muligheten til å be om at det innføres et flyforbud over Ukraina.

– Er det for mye å be om?

Dersom en flyforbudssone ikke er mulig, sa presidenten at de måtte få mer våpen.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har tidligere utelukket at det er aktuelt med en flyforbudssone over Ukraina, i frykt for at det kan føre til en eskalering av krigen.

– Må ikke få en eneste krone

Zelenskyj takket også for hjelpen de har mottatt fra USA og andre land.

– Men vi trenger flere sanksjoner og restriksjoner, sier han.

Presidenten mener alle amerikanske selskaper må trekke seg ut av Russland umiddelbart.

– Russerne må ikke få en eneste krone som de kan bruke til å ødelegge vårt folk.

Mot slutten av talen viste Zelenskyj en video av de voldsomme skadene og de enorme konsekvensene krigen har hatt i løpet av de siste tre ukene.

Ukrainas president snakket på ukrainsk gjennom store deler av talen, men avsluttet på engelsk:

– Til president Joe Biden, du er lederen av denne nasjonen. Men jeg ønsker at du blir en leder for hele verden. Det betyr også at du blir en leder for fred.

Da talen var ferdig, fikk Zelenskyj nok en gang stående applaus.