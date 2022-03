Kjendiskvinner kan ha blitt misbrukt i organiserte svindelnettverk

De siste dagene har en artikkel blitt delt på nettsiden Brackdevelop og Facebook-siden Visnoartfilms. Artikkelen ser ut som en Dagbladet-artikkel, men er ren oppspinn.

– Vi prøver å komme i kontakt med de det gjelder, men uten hell. Misbruk av Tone på denne måten har vi opplevd flere ganger, dessverre, sier Damlis manager, David Eriksen.

IKKE DAGBLADET: Selv om logoen til avisen er i artikkelen, er det ikke Dagbladet som har skrevet den. Foto: Skjermdump

Informert følgerne om løgnen

Går man inn på den løgnaktige artikkelen, står det at Damli har forlatt rampelyset for å satse på anti-aldringsprodukter innen hudpleie.

Ingen av disse påstandene stemmer, da hun hverken selger hudpleieprodukter eller har tatt et steg tilbake fra offentligheten: Over én million nordmenn har sett henne på TV 2-programmet Kompani Laurtizen den siste tiden.

– Det viktigste for oss er at Tone selv informerer sine følgere om at dette er spam, da mange tror det er reelt, forklarer Eriksen.

Damli endte med å dele et bilde på Instagram for å informere om den falske nyheten. Der skriver hun klart og tydelig: «Dette er bare bullshit».

IRRITERT: Damli håper folk forstår at dette er løgn. Foto: Skjermdump

NRK-profiler i markedsføringen

Det er også flere andre kjente fjes i artikkelen, som ligner mer på en hudpleie-reklame.

På bunnen av artikkelen finner man anmeldelser av hudepleieproduktene, hvor Dagsrevyens Nina Owing (63) og NRK-kollega Ingerid Stenvold (44) er blant dem som angivelig har skrevet anmeldelser, hvor de skryter hemningsløst av produktene til Damli.

God kveld Norge har gjentatte ganger prøvd å kontakte personene bak Visnoartfilms. Etter at vi kontaktet dem første gang, slettet de hele Facebook-siden. De svarer heller ikke på telefonnummeret de oppga på nettsiden før den ble fjernet.

FALSK MARKEDSFØRING: Anmeldelsene har selvsagt ikke rot i virkeligheten. Foto: Skjermdump

Vanlig problem

Leder for partnerskap og myndighetskontakt i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), Karoline Hultman Tømte, sier mange kjente fjes blir misbrukt på denne måten.

– At kjendiser misbrukes i svindel, er ganske vanlig. Enten for å «selge» produkter som her, eller i investeringsbedrageri der det påstås at de har tjent seg rike på investering i Bitcoin.

I dette tilfellet ønsker bakmennene å få økonomisk vinning, ved å kamuflere en salgsannonse som en Dagbladet-artikkel.

– Her er det ikke bare den kjente personen som blir misbrukt, men også et velkjent mediehus. Begge disse navnene brukes nettopp for å skape troverdighet, ved å bruke navn publikum har tillit til. I denne artikkelen fristes det med gratis produkter som gir forbløffende resultater. Begge deler er velkjente grep i svindel gjennom sosial manipulering, sier Tømte, og fortsetter:

– I kommentarfeltet her ser man også mange som tilsynelatende er strålende fornøyde med produktene, noe som skal gi legitimitet til avsender. Disse profilene er sannsynligvis enten falske profiler, som har brukt bilder og navn de enten har stjålet eller funnet på nett, eller ekte profiler som er overtatt av svindlere nettopp med formål å svindle andre.

PROFILERT: Det er ikke tilfeldig at Owing ble brukt i reklamen, skal vi tro NorSIS. Foto: Marit Hommedal

– Alvorlig

Sikkerhetssjef i NRK, Øyvind Vasaasen, syns ikke noe om at Owing og Stenvold blir misbrukt på denne måten.

– NRK ser svært alvorlig på at våre profiler og vår merkevare blir misbrukt på denne måten. Slike saker er jo først og fremst en belastning for våre profilerte nyhetsankere som daglig skal presenterer nyheter på en balansert og troverdig måte, men som her blir utnyttet for å lure folk.

Han tror også at denne typen svindelforsøk kan skade NRK som bedrift.

– Slike falske artikler hvor våre medarbeidere blir tatt til inntekt for ulike produkter kan skade troverdigheten til NRK, ved at folk blir lurt og det kan igjen bidra til at publikum får mindre tillit til oss som allmenkringkaster. Det vil være en svært bekymringsfull utvikling og en fare for demokratiet.

Organisert nettverk

Tømte i NorSIS svarer på om det kan få konsekvenser for svindlerne.

– Det er som regel ikke enkeltpersoner som står bak disse svindlene, men organiserte svindelnettverk. De blir gjerne rapportert eller fjernet, man da popper nye opp som paddehatter. Mye av denne aktiviteten er gjerne automatisert.

Selv om bakmennene muligens ikke får konsekvenser, er Vasaasen krystallklar på hva han ønsker at folk skal gjøre om de ser slike annonser:

– Alle kan bidra ved å merke slike saker som falske nyheter og på den måten gjøre tjenesten som formidler de oppmerksom på det.