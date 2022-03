Russland skryter av fersk idrettsavtale – Qatar nekter for at avtalen ble diskutert

Mens den russiske invasjonen av Ukraina pågår for fult og Russland er utestengt fra å delta i internasjonal idrett, møttes idrettsministrene for Russland og Qatar i forrige uke.

Nå er partene uenige om hva som faktisk ble diskutert på møtet.

Qatarske myndigheter sier til TV 2 at situasjonen i Ukraina var temaet, mens Russland hevder partene snakket om et idrettssamarbeid.

Konkret skal det være snakk om en såkalt memorandum of understanding (MoU), slik Norge tidligere har undertegnet med Kina.

– Partene diskuterte utsiktene for utvikling av bilateralt idrettssamarbeid, og utvekslet også erfaringer og beste praksis innen fysisk kultur og idrett i begge stater, skriver det russiske nyhetsbyrået Tass og henviser til en pressemelding fra det russiske sportsdepartementet.

Forberedelsene til Qatar-VM ble også diskutert, ifølge pressemeldingen.

I en e-post til TV 2 skriver imidlertid qatarske myndigheter at avtalen ikke var et tema.

– Uttalelsen fra Russlands sportsdepartement er unøyaktig. Den russiske ministerens besøk til Doha var planlagt før den russiske invasjonen og situasjonen i Ukraina ble diskutert under møtet. For å være tydelig ble ingen MoU diskutert eller signert under besøket. Det var diskusjoner om en MoU før invasjonen, men de har blitt satt på vent, skriver qatarske myndigheter til TV 2.

Tar avstand fra invasjonen

Møtet har tidligere blitt omtalt av sportsblogger Andreas Selliaas på idrettspolitikk.no, som skriver at Russland og Qatar planlegger samarbeid fram mot fotball-VM.

Solliaas ønsker ikke å kommentere innlegget ytterligere overfor TV 2.

Det russiske sportsdepartementet hevder at Qatar og Russland nå tar sikte på å signere idrettsavtalen.

RUSSISKE LEDERE: President Vladimir Putin og idrettsminister Oleg Matytsin. Foto: MAXIM SHEMETOV

– Sotsji-OL i 2014 og fotball-VM i 2018 demonstrerte gjestfriheten til landet vårt til hele verden. I dag inviterer vi Qatar-idrettsutøvere til å delta i konkurranser som vil bli holdt i Russland i et åpent format, sa den russiske idrettsministeren Oleg Matytsin, ifølge pressemeldingen.

– Hvis en MoU ble signert, ville dette bli publisert på Qatar sitt nyhetsbyrå sin plattform, skriver Qatarske myndigheter til TV 2.

De viser til at Qatar har tatt klar avstand fra den russiske invasjonen.

– Qatars holdning til den uheldige eskaleringen i Ukraina har vært veldig klar. Qatar er et av få land i regionen som uttaler seg om invasjonen. Vi har bekreftet vår posisjon til FN-pakten og internasjonale lover, inkludert å avstå fra bruk av makt eller vold for å løse tvister, samtidig som vi respekterer Ukrainas suverenitet, uavhengighet og territorielle integritet.

De viser også til at den qatarske emiren har snakket med den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyy flere ganger siden starten av invasjonen.

– Qatar har også konsultert tett med internasjonale partnere som USA angående den russiske invasjonen

Begge har en interesse

Både UEFA og FIFA har suspendert Russland fra all fotball på ubestemt tid.



Russland er også kastet ut av VM-playoffen til fotball-VM.

– Russerne er nok litt smådesperate, og må finne aktører som vil ha noe med dem å gjøre, sier Harry Arne Solberg, professor i sportsøkonomi på NTNU.

Han tror både Russland og Qatar har en interesse av et samarbeid.

– Når krigen er avsluttet kan Qatar nyte godt av relasjonen til Russland. For Russland er Qatar interessant som en liten, men pengesterk nasjon.

Han presiserer at han ikke kjenner til den konkrete idrettsavtalen det er snakk om.

– Men både Qatar og Russland bruker idretten som sportsvasking. Kanskje de forstår hverandre?

TIDLIGERE MØTE: Emiren av Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, sammen med Vladimir Putin og FIFA President Gianni Infantino etter et møte i Moskva i 2018. Foto: Yuri Kadobnov

– Ingenting overrasker meg i idrettens verden, legger Solberg til.

Simon Chadwick tror VM-arrangøren Qatar er avhengig av å signere samarbeidsavtaler med andre land.

Han er professor og direktør ved Sport på Emlyon Handelshøyskole, med spesialkompetanse innen europeisk og asiatisk idrett.

PROFESSOR: Simon Chadwick.

– Dette er en konsekvens av deres geografiske posisjon. De er et lite og sårbart land med grenser til to regionale supermakter med Saudi-Arabia og Iran. Derfor engasjerer de seg i diplomatisk sikring.

Eier aksjer i Russisk selskap

At Russland og Qatar uttaler seg så ulikt om møtet mellom de to idrettsministrene, kan skyldes at Qatar forsøker å gjøre alle tilfredse til enhver tid, mener Chadwick

– Qatar ser på seg selv som et senter i verden, de vil alltid engasjere seg i diplomatiske saker som setter de i verdens sentrum, sier Chadwich, og gir et eksempel med da de engasjerte seg i USA sine samtaler med Taliban i Doha.

Professoren tror Qatar søker en gylden middelvei.

– De prøver å ikke være en nært alliert av Russland, samtidig som de ikke kutter Russland helt.

Qatar meget nær alliert med USA, og husker en av de største amerikanske militærbasene i Midtøsten, sier Chadwick.

– På samme tid har Gazprom (russisk energiselskap, journ. anm) et kontor i Doha, og Russland og Qatar deler betydelige energi-interesser. Eksempelvis har Qatar aksjer i Rosneft, et statseid, russisk oljeselskap.

TIDLIGERE SPONSOR: UEFA har avsluttet samarbeidet med det statseide russiske energiselskapet Gazprom. Foto: Armando Franca

Det statlige fondet Qatar Investment Authority (QIA) eier 18,93 % av Rosneft.

I motsetning til det norske oljefondet, har Qatar valgt å holde på sine russiske eiendeler i Rosneft.

Bruker sport til å forføre

Chadwick tror Russland ser etter global legitimitet, og at Putin bruker sport som en måte å overbevise om at Russland er til å stole på.

– Gjennom de siste tyve årene har Putin brukt sport til å forføre ulike målgrupper, så vel som de bruker idretten til å sjokkere.

For Qatar er sport en måte å være i sentrum av begivenhetene.

– Du får en miks av et land der de vil være venner med alle, sammen med et annet land som ikke bryr seg om å være venner med noen. Russland prøver å gjøre det de alltid har gjort; som de gjorde med dopingprogrammet og fotball-hooligans under EM i 2016.