Tror Putin kjenner på frykten: – Kan føre til at regimet hans styrter

Som følge av Putins krigføring i Ukraina, er Russlands økonomi kraftig svekket. Onsdag forfaller dollaravdrag på russiske statslån til en verdi av over en milliard kroner, men store deler av Russlands dollarbeholdning er imidlertid fryst på grunn av sanksjoner.

Hvis forpliktelsene ikke blir innfridd innen 30 dager, risikerer Russland å gå teknisk konkurs.

– Ingen vil slå Russland konkurs

Ola Honningdal Grytten er professor ved institutt for samfunnsøkonomi i NHH. Han vil ikke bruke ordet «konkurs» om Russlands mulige skjebne.

STORE VERDIER: NHH-professor Ola Honningdal Grytten sier at Russland sitter på betydelige verdier – problemet er bare at store deler av det er fryst.

– Man sier gjerne at land går konkurs, men slik vil det i praksis ikke bli for et så stort land som Russland. Man kan ikke bare dra til Russland og kreve penger. Det er ingen som vil slå Russland konkurs. I praksis vil det bare bli stilt enormt mange krav til landet, og de vil tape i markedene, sier han.

Grytten tror president Putin kjenner på frykten.

– Nå er russisk økonomi presset såpass hardt at jeg tror Putin også blir presset internt. Han har nok vært innom tanken på at det økonomiske fallet kan føre til at regimet hans styrter.

Ifølge Grytten vil Russland få store problemer med å skaffe kreditt og gjøre opp for seg.

– Samtidig må vi være klar over at det fremdeles er en del kapital igjen i Russland. De sitter på verdier som tilsvarer omtrent halvparten av det norske oljefondet. Men så er det problematisk at mange av verdiene også befinner seg i utlandet, sier han.

– Har ikke pant i Russland

Sjefsøkonom i Sparebank Markets Harald Magnus Andreassen sier til TV 2 at når et land går konkurs, fungerer ikke det på samme måte som når et firma eller en privatperson går konkurs.

– Hvis du låner penger, må du stille med pant og går du konkurs kommer banken og tar huset ditt. Men vi har ikke noe pant i Russland, sier Andreassen.

TAP: Sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank Markets sier at de som har lånt ut penger til Russland vil lide av store tap hvis Russland blir slått teknisk konkurs. Foto: Lise Åserud/NTB

– Dersom Russland på papiret blir slått konkurs, innebærer det kun at de ikke trenger å betale gjelden sin, sier Andreassen.

– Da er det de som har lånt penger til Russland som taper på det, sier sjefsøkonomen.

Rammer også Vesten

NHH-professor Grytten sier at Russland har anledning til å betale akkurat så mye de vil, men om de ikke betaler nok, får det konsekvenser for rubel-kursen og økonomien.

SVEKKET: Rubelen har vært i fritt fall som følge av krigen. Foto: Alexander Nemenov/AFP

Han lister opp flere konsekvenser den økonomiske nedgangstiden kan få for det russiske samfunnet.

– Det vil medføre et gedigent fall i Russlands bruttonasjonalprodukt, og en sterk økning i arbeidsledigheten. Landet må gjennom en ordentlig hestekur for å gjenreise seg, og den russiske befolkningen kommer til å måtte betale for dette i lang tid fremover. Russland risikerer å få en diger statsgjeld som vil henge over dem i lang tid.

– Alvorlige problemer

Andreassen i Sparebank Markets sier at problemet til Russland er at de har et styresett som ikke gir grunnlag for god økonomisk styring.

– De har påført seg alvorlige problemer. De har nok varme og mat, men utover det er mye som kommer til å være surt for russerne fremover, sier sjefsøkonomen.

I den grad Russland ikke betaler gjelden sin til banker i Vesten, vil det også få problemer for verdensøkonomien.

– Vestlige selskaper vil trekke seg ut av russiske investeringer, og de vil ikke tørre å låne ut penger til Russland i fremtiden, sier Grytten.

Ifølge Grytten vil de finansinstitusjonene som har lånt ut penger til Russland, rammes hardest.

– Det vil føre til store konkurser i Vesten, men også for samarbeidspartnere i Kina.

Tror Putin kjenner på presset

At Russland er i økonomisk motbør, og underlagt kraftige sanksjoner, gir også ringvirkninger til bransjer i Norge.

– Spesielt innenfor maritime og marine næringer som samarbeider tett med russiske kontakter. Det er norske aktører innenfor den sektoren som er veldig redde nå, sier Grytten i NHH.