Fikk ikke sett The Voice-finale – ble irritert og knuste bilruta på naboens bil

I mai i fjor satt en mann i 60-årene hjemme i Krokstadelva klar til å se finalen i sangkonkurransen The Voice.

Det gikk ikke helt som forventet, og han måtte ringe naboen og be om hjelp da skjermen plutselig ble svart i andre del av programmet.

Naboen hadde ikke mulighet til å hjelpe før dagen etter. Da ble mannen irritert, knuste fjernkontrollen sin og satte seg i traktoren.

Det var Drammens Tidende som først omtalte saken.

Knuste ruta

Mannen skal så ha kjørt ned et koblingsskap som sto ute ved traktoren. Så kjørte han videre til gårdsplassen til naboen som skulle hjelpe han med TV-en.

Her løftet han opp naboens bil med en skuffe på traktoren og slapp den så ned igjen slik at bakruta på bilen knuste.

– Etter det er det mørkt, forklarte mannen i Buskerud tingrett denne uken.

Naboen tittet ut på gårdsplassen sin da han hørte lyder, så gikk han og flere andre i nabolaget ut for å se hva som skjedde.

Naboen prøvde også å få mannen i 60-årene ut av traktoren – uten hell.

– Det var ikke mulig å få kontakt med ham. Han var helt borte, forklarte naboen i tingretten.

Drammens Tidende skriver at mannen var rolig da politiet kom, men en alkoholtest viste senere at han hadde promille.

Mannen i 60-årene tilsto ikke før han fikk se en film av hva som hadde skjedd.

– Kommer til å godta dommen

Mannens advokat, Andrea Wisløff, bekrefter i en mail til TV 2 at han erkjenner straffskyld etter hendelsen.

Wisløff forteller at han ble irritert da TV-signalet forsvant, men at han nå skal ha betalt skadene på bilen til naboen.

Mannen har også beklaget i tingretten og sagt at det aldri skulle skjedd. Han forklarte også at han har en kraftig tinnitus som gjør at han får et temperament.

Han kan få en dom på 30 dager i fengsel, en bot og tap av førerrett en periode. Det har også vært en uenighet rundt mannens promillenivå.

Mannens forsvarer, advokat Wisløff, sa i tingretten at han ikke burde dømmes til mer enn 18-21 dager og at han bør få førerkortet tilbake etter to år.

I en mail til TV 2 skriver hun følgende:

– Han kommer til å godta dommen og aksepterer straffen.

Aktor, politiadvokat Johan Ludvig Stang, mener at mannen fra Krokstadelva bør dømmes til 36 dagers fengsel, betale en bot på 33.000 kroner og miste førerkortet i to og et halvt år.