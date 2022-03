Stoltenberg om å fortsette som Nato-sjef: – Har all fokus på den jobben jeg gjør i dag

BRUSSEL (TV 2): Jens Stoltenberg svarer ikke et tydelig nei på om det er aktuelt for han å fortsette som generalsekretær i Nato utover den planlagte perioden.

Selv etter at han ble utnevnt til sentralbanksjef skal det være enkelte land som ønsker at Stoltenberg fortsetter som Nato-sjef.

Stoltenberg vil imidlertid ikke svare på om enkelte land har tatt kontakt for å få ham til å fortsette i den vanskelige situasjonen Europa er i, med krig i Ukraina.

– Det er hyggelig å få støtte, men jeg kommer ikke til å gå inn på samtaler jeg har med de enkelte Nato-land, sier han.

– Utelukker du at du fortsetter i en overgangsperiode?

– Jeg har all fokus på den jobben jeg gjør i dag, sier Stoltenberg.

Samtidig understreker han at han fortsatt har planer om å tiltre jobben som sentralbanksjef i løpet av høsten.

Under Natos ekstraordinære forsvarsministermøte onsdag fikk Stoltenberg ros fra den amerikanske forsvarsministeren Lloyd Austin for lederskapet sitt.

– Jeg vil takke deg direkte for ditt kontinuerlige stødige lederskap. Vi setter pris på det, og spesielt i tider som disse. Takket være din ledelse har vi vært i stand til å ta raske beslutninger og de er blitt godt fulgt opp, sa Austin. Før han for andre gang i løpet av sin korte tale takket Stoltenberg for innsatsen.

Ingen åpne kilder er sitert på at Stoltenberg er ønsket som Natos generalsekretær utover 1. oktober hvor han etter planen skal gå av etter åtte år i jobben.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen sier han registrerer at det spekuleres i at enkelte land ønsker at Stoltenberg fortsetter.

– Er det en god løsning?

– Det har ikke vært noe tema på møtet dag og det er jo først og fremst opp til Jens Stoltenberg om han i det hele tatt er interessert i en sånn løsning, så det har jeg ingen oppfatning om.

– Men er det en god løsning å skifte generalsekretær, kanskje midt under en krig?

– Det vil selvsagt ikke være uvesentlig med stabilitet, men jeg har inntrykk av at Jens Stoltenberg ønsker seg tilbake til Norge nå sier Enoksen til TV2.

Stoltenberg er den nest lengst sittende generalsekretæren i Natos historie.

VIL HJEM: Stoltenberg har gjentatte ganger sagt at han ønsker å reise hjem til Norge og starte i jobben som sentralbanksjef. Og at han ikke har andre planer. Foto: AP / NTB

Vanligvis sitter en generalsekretær i fire år. Å skifte generalsekretær under en krig er ingen ønskesituasjon for Nato. Etter planen skal Stoltenberg etterfølger utnenves på Nato-toppmøtet i Madrid i juni. Vanligvis teller det mest hva USA og noen få store land i Nato mener, når ny generalsekretær skal utnevnes.

Taklet Trump

Med jevne mellomrom dukker opplysninger opp i norske medier om at Stoltenberg er ønsket videre som generalsekretær. Også etter at han fikk stillingen som sentralbanksjef. Stoltenberg nyter betydelig respekt etter perioden med Donald Trump som president i USA. Det var en krevende tid for alliansen, hvor det ble reist tvil om Trumps interesse for og lojalitet for Nato. Stoltenberg vil bli spesielt husket for hvordan han taklet Trump og fikk opprettholdt USAs engasjement for forsvarsalliansen.

KREVENDE TID: Stoltenberg styrte NATO gjennom perioden hvor Donald Trump var president i USA, og skapte tvil om landets interesse og engasjement for NATO. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Ifølge TVs kilder er et ønske om en videre forlengelse nevnt i samtaler med Stoltenberg fra ulike Nato-lands stats- og regjeringssjefer. Det understrekes at det til nå ikke er lagt noe sterkt press på Stoltenberg for å fortsette.

Vil finne kvinne

Det har aldri vært noen kvinnelig generalsekretær i Nato og det er et utbredt ønske i Nato om at det er på tide å ansette en kvinne. Det har vært flere kvinner med i spekulasjonene, men til nå har det ikke kommet noen opplysninger om at medlemslandene er i ferd med å finne verken en kvinne eller en mann til denne toppstillingen.