Slo erkerivalen – stjernespilleren er fortsatt i tenkeboksen

Vålerenga - Storhamar 3-4



Norsk hockeys største klassiker har igjen bydd på underholdning. To minutter var spilt av første kamp da Martin Rønnild forlot isen uten åtte av sine tenner. Vålerenga tok første stikk.

Uten Rønnild på laget slo Storhamar tilbake foran flere tusen tilskuere tirsdag.

Heller ikke torsdag var "den tannløse" tilbake, men det stoppet ikke Storhamar.

Bortelaget gikk fryktløst til verks og rystet Vålerenga. Storhamar holdt på ledelsen og kunne til slutt juble for en meget sterk seier på bortebane.

– Det var veldig sterkt, sier Storhamars kaptein Patrick Thoresen.

Fant krysset

Storhamar kom best i gang, men da Samuel Solem skjøt hull i lufta og Josh Nicholls sitt forsøk ble stoppet av Tobias Breivold, var det Vålerenga som fikk den første virkelig store sjansen.

Den fikk de kongeblå servert av en gavmild målvakt i Storhamars bur. Evan Buitenhuis trodde han spilte pucken til en lagkamerat bak mål, men den ble gitt til en motspiller.

Canadieren rettet det hele opp da han var rask nok tilbake i målet og reddet skuddet.

Så dukket mannen med gullhjelm opp. Josh Nicholls har måttet tåle å få kritikk for sine prestasjoner på isen etter han vendte tilbake til Storhamar, men i sluttspillet har han vært den versjonen av seg selv som klubben håpte at de fikk da han ble hentet.

Nicholls limte pucken opp i krysset. 0-1.

Her kan du se scoringen:

I minuttene som fulgte fikk Storhamar flere sjanser til å øke ledelsen. Eirik Salsten og Sander Vold Engebråten testet begge ut reaksjonsevnene til Vålerengas talentfulle keeper. Burvokteren reddet forsøkene.

To minutter senere kunne Mikael Zettergren og lagkameratene igjen feire scoring foran flere hundre tilreisende tilskuere fra Hamar, som virkelig ga uttrykk for sin kjærlighet til svensken som hadde doblet ledelsen.

Bortelaget fortsatte å spille seg frem til sjanser, men i de siste minuttene før første pause var det Vålerenga som var det førende laget. Storhamar-spillerne kastet seg frem og blokkerte skudd og Buitenhuis tok de skuddene som kom.

Det sto 0-2 da lagene tok pause.

To mål

Før tre minutter var spilt av andre periode reduserte Vålerenga. Mathis Olimb lurte pucken mellom til Storhamars canadiske målvakt. 1-2, og med det føltes kampen igjen helt åpen.

Olimbs scoring:

Vålerenga holdt det høye presset oppe og spilte seg frem til mange gode muligheter. Aller nærmest var Stefan Espeland. Han fikk tid til å sikte seg inn, før han banket til. Veteranen traff tverrliggeren.

Minutter senere var Storhamars Mats Larsen Mostue sitt skudd akkurat godt nok til å snike seg inn. 1-3, etter at pucken passerte det som var av trafikk foran målet.

Nicholls gjorde Breivold til sprellemann med 08.30 igjen av perioden, da målscoreren først tok en lekker dragning før han var litt sen med å avslutte. Da reddet keeperen skuddet.

Patrick Elvsveen valgte å gå for egne muligheter, men ble stanset av en motspiller. Vålerenga-spillerens felling førte til at talentet falt over Vålerenga-keeperen. Det så ikke godt ut, men unggutten ristet det av seg.

Storhamar styrte spillet de siste minuttene før pause, men det kom ikke flere scoringer denne perioden.

Full fyr

40 sekunder inn i siste periode så Salsten ut til å gjøre en vanskelig jobb betydelig tøffere for hjemmelaget. Han fikk pucken fra Nicholls, men fra maks to meter unna målet klarte ikke Salsten å styre den i mål.

Så satt den. I tredje sluttspillkamp på rad tegnet Sebastian Johansen seg på scoringslisten.

– Det er en perlescoring av Vålerenga, utbrøt TV 2s kommentator.

To minutter senere fikk Storhamar en gyllen mulighet. Med to spillere mer på isen kunne de virkelig fest grepet.

Den muligheten grep de. I overtall plukket Salsten opp en retur, og fra spiss vinkel lurte han den inn mellom keeper og stolpen. Da tok det helt av hos supporterne oppe i andre etasje bak målet. 2-4!

Vold Engebråten var nær å øke ledelsen, men foran åpent mål traff han ikke som han skulle.

Like etterpå var det fullt kaos foran Storhamar-buret, men forsvarerne ofret seg og fikk pucken ut av egen sone.

Vålerenga sikret nervepirrende sluttsekunder da de scoret 17 sekunder før slutt. David Booth var målscorer.

Storhamar sto imot, og tok med det en sterk borteseier.

I TENKEBOKSEN: Patrick Thoresen vurderer i disse dager om han skal fortsette å spille ishockey etter denne sesongen. Foto: Christoffer Andersen

Vurderer fremtiden

En av tidenes beste norske ishockeyspillere, Patrick Thoresen, sin karriere kan være over i løpet av få dager.

Profilens kontrakt strekker seg ut inneværende sesong og han har ikke bestemt seg for om han ønsker å fortsette å spille ishockey.

TV 2 ishockeyekspert Jesper Hoel mente før sluttspillet at om Storhamar røk ut i kvartfinalene mot erkerivalen, "må" Thoresen forlenge karrieren.

– Det tror jeg ikke at han hadde akseptert. Da tror jeg rett og slett at han må spille mer. Jeg tror ikke han vil gi seg med det, sa Hoel.

Til TV 2 avviser Thoresen ekspertens påstander.

– Vil utfallet av årets sluttspill påvirke din avgjørelse?

– Nei, det vil det ikke, svarer han.

– Om dere nå ryker i kvartfinalen, vil ikke det påvirke avgjørelsen om du skal fortsette ett år til?

– Eller tar et NM-gull? Nei, det har ingenting å si, svarer Thoresen med et smil.

– Det er forskjellen på lagene

– Vi er veldig fornøyde med kampen. I dag tok vi tak i taktpinnen fra start og kom ut som vi gjorde på Hamar i forrige kamp. Vi får, som sist, et mål tidlig. Det gir selvtillit. Jeg synes at vi spiller en veldig solid bortekamp.

– Hvordan har dere samlet dere etter den trøkken dere fikk her sist?

– I sluttspill må man behandle et tap akkurat som om man vinner, man må holde seg ydmyke. Sist vi var her synes jeg ikke vi spilte noen god kamp. Vi fikk ikke nok ut av laget. Det følte vi alle på etter forrige kamp her. Vi har klart å endre noe med hvordan vi går inn til kampene. Det har vært forskjellen på lagene de siste to kampene, svarer han.

Thoresen ser veldig frem til å ta imot Vålerenga til kamp på Hamar lørdag.

– Det kommer helt sikkert mye folk. Vi må fortsette å spille som vi har gjort. Jeg tror vi har gode sjanser til å ta en hjemmeseier. Vi føler oss trygge på spillet vårt, sier han.

– Hvordan er det å få den støtten dere får fra så mange tilreisende supportere?

– De er jo fantastiske. Storhamar-publikumet er alltid flinke til å støtte oss på bortebane, og kanskje spesielt her på Jordal, svarer kapteinen.

USIKKER FREMTID: Hvilket lag Anders Gjøse trener neste sesong er ikke bestemt. Foto: Fredrik Hagen

Påvirkes ikke

Det er allerede kjent at Anders Gjøse ikke får fortsette som hovedtrener for Storhamar etter sesongen. Den jobben skal nåværende landslagstrener Petter Thoresen ha.

Treneren hevder at det ikke påvirker ham at han nå vet at han ikke fortsetter som hovedtrener på Hamar.

– Påvirker det deg?

– Nei. Man er så inne i bobla og vil hjelpe gutta å nå målene sine. Når det er kamper annenhver dag så rekker man ikke tenke og føle så mye. Det endrer ikke noe, svarer han.

Treneren tok ikke av etter å ha slått erkerivalen på bortebane.

– Det er alltid godt å vinne sluttspillkamper, men for å gå videre trenger vi å vinne fire ganger. Vi har vunnet to kamper. Nå vil vi ha den neste, sier Gjøse.

Han er glad for å se at spillerne tok med seg selvtilliten fra forrige kamp. Etter at de fikk seg en smell på Jordal i den første kampen, har de ikke gjort så mange endringer, men det er tydelig at laget fungerer langt bedre.

– Vi har ikke gjort så mye annerledes. Gutta er jo de som er aller mest kritiske til seg selv. Vi er klar over at vi ikke var i nærheten av det vi kan, sist vi var her, sier han.

Gjøse føler seg sikker på at det er hans lag som til slutt tar seg til semifinale.

EN BAUTA: Dennis Sveum har for lengst skrevet seg inn i Stavanger Oilers sin historie som en av de største. Torsdag nådde han en ny milepæl. Foto: Carina Johansen

Tangerte klubbrekord

Ringerike har fått det minst like tøft mot Stavanger Oilers som de fryktet. Serievinneren har vært flere hakk bedre enn Hønefoss-laget. Torsdag fikk de det langt tøffere.

Med 03.25 igjen av perioden sendte Michael Söderberg Ringerike i føringen. Christoffer Karlsen utlignet med 29 sekunder igjen av midtperioden.

Oilers vant 2-1. Steven Whitney ble matchvinner.

Det var Dennis Sveum sin 731. kamp for Oilers. Med det tangerte han klubbrekorden til Christian Dahl-Andersen.

Sterk borteseier

Stjernen har ikke i sluttspillet funnet tilbake til toppnivået de tidligere denne sesongen har vist at de har inne, men torsdag var de et hakk bedre enn deres motstander, Lillehammer.

Før siste periode sto det 3-2, etter at det hjemmelaget som scoret først, før Lillehammer puttet to ganger. Så slo Stjernen tilbake med scoringer av Håkon Imset Stormli og Filip Gunnarsson.

Tyler Coulter økte ledelsen i tredje periode, før Andreas Heier satte inn 2-5. Det ble sluttresultatet.

Etter å ha tapt de to første sluttspillkampene, tok Frisk Asker en meget viktig seier på bortebane torsdag.

0-2 etter første periode. Så kom en målløs midtperiode, før Asker-laget scoret to ganger i siste periode. Dermed endte det 0-4.