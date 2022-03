Farah (55) hadde ikke kastet noe på over 20 år – fikk livsgleden tilbake av «Rydderevolusjonen»

Farah Asad fikk livet snudd på hodet etter at sønnen døde brått som 15-åring, og siden har hun levd i et hus av kaos og rot. «Rydderevolusjonen» hjalp henne med å rydde nesten hele huset.

Rot og kaos i hjemmet kan være en påkjenning for de fleste, og det blir gjerne ikke lettere å få orden på ting med årene.

For Farah Asad (55) ble alt som burde ryddes og ordnes i huset satt i andre rekke etter hun mistet sin eldste sønn for tjue år siden.

TAKKNEMLIG: Asad var overveldet over det ryddeteamet har gjort for henne. Foto: Cato Ingebrigtsen/ TV 2

Døtrene så at moren trengte hjelp for å få orden i huset, og etter å ha fått besøk av «Rydderevolusjonen» har Asad fått et nytt hjem.

– Jeg skal innrømme at jeg var litt redd for hva TV-teamet kom til å finne i hjemme hos meg. Jeg hadde jo ikke ryddet på over tjue år. I starten var jeg litt skeptisk til å være med på programmet, men det var en sjanse jeg måtte ta, forteller Asad – som er evig takknemlig for at hun fikk hjelp.

Likevel måtte hun gjøre noen endringer her og der etter programmet, for at hun skulle føle seg helt som hjemme.

– Alt ble satt til side

Så mye som femti prosent av tingene i huset til Asad ble kastet eller gitt bort. Dette var en vanskelig prosess for henne, da hun helst skulle gått gjennom alle tingene sine selv. Men døtrene Azka (30) og Zahra (18) måtte hjelpe til og ta noen avgjørelser for henne.

– Det ble kastet noe som ikke skulle kastes også. Jeg savner for eksempel strykejernet mitt. Det kan jeg ikke finne noe sted, flirer Asad.

Nesten alle rommene i huset ble ryddet og omorganisert. Kjøkkenet fikk også en ekstra kjøkkenøy slik at hun nå har bedre plass til å lage mat.

«NYTT» KJØKKEN: Asad fikk ekstra god plass på kjøkkenet, både i hyller og skap – og med ekstra kjøkkenøy. Foto: Cato Ingebrigtsen/ TV 2

– Det er mer inspirerende og gøy å stå på kjøkkenet nå. Alt er også organisert på en måte jeg aldri hadde kommet på selv, sier 55-åringen, som sier hun har fått mer energi etter at «Rydderevolusjonen» var på besøk.

MANGE TING: Over hundre esker ble pakket ut og sortert i en 500 kvadratmeter stor hall. Det ble en krevende elimineringsrunde for Asad. Foto: Cato Ingebrigtsen

Hverken energien eller motivasjonen har vært tilstede for 55-åringen, etter hun mistet sin eldste sønn da han bare var 15 år gammel. Han døde brått i sin egen seng, og det kom som et sjokk for hele familien.

– Livet ble snudd opp-ned og alle i familien gikk inn i hver sin sorg. Samtidig gikk jeg også gjennom et samlivsbrudd. Det var tøft og alt annet ble satt til side, forteller Asad – som i dag har barna Zahra (18), Arsam (20), Azka (30 og Onaza (33). I tillegg har hun ett barnebarn.

Asad kan fortelle at hun har klart å holde det ryddig, men hun innrømmer at hun har måttet omorganisert noen steder.

VALGETS KVALER: Asad hadde over 500 sjal liggende hjemme, og det var ikke lett å måtte kvitte seg med over halvparten. Foto: Cato Ingebrigtsen/ TV 2

– Jeg måtte gjøre litt omorganisering på rommet mitt. Jeg deler egentlig garderobe med sønnen min, men alle av hans klær ble ryddet ut av rommet da TV-teamet var her. Nå har jeg gjort om litt slik at både jeg og han finner frem i skapene, forteller hun.

I ettertid har datteren Zahra, pusset opp rommet sitt og ryddet ordentlig.

– Denne forandringen har hatt så stor betydning for oss. Nå har vi også plass til å sitte rundt et bord og spise sammen som en familie, forteller hun til TV 2.

