Oser av selvtillit før El Clásico: – Vi har hatt fantastiske kamper

Med ti poeng ned til Sevilla på andreplass, skal det mye til for at Real Madrid ikke løfter LaLiga-gullet i mai.

Stjernen klikker totalt - grunnen er klar

Søndag møter de deres bitreste rival. I en kamp som normalt sett er sekspoengeren som avgjør første- og andreplassen i serien, er det ikke fullt like mye som står på spill i år.

Oppgjøret tas derimot aldri lett på fra verken hjemme- eller bortelaget. El Clásico er preget av kontroverser, harde taklinger og kunstscoringer, og skryterettighetene varer helt frem til neste gang lagene møtes.

TV 2 snakket med Real Madrid-stjernene Toni Kroos og Thibaut Courtois om deres tanker før rivaloppgjøret sparkes i gang.

– Veldig sikker

Toni Kroos er inne i sitt åttende år i den kongehvite drakten, og har vært med på både opp- og nedturer mot Barcelona.

Tyskeren sier til TV 2 at de møter en god rival, men at Carlo Ancelottis menn leder LaLiga av en grunn.

– Da vi spilte mot dem i Saudi-Arabia [i januar] så vi allerede at de hadde forbedret seg. De hadde en tøff start på sesongen, men de siste to-tre månedene ser man at de spiller bra, de får gode resultater. Det kommer et lag i veldig god form, så det må vi forberede oss på – en tøff kamp, uten tvil.

– Men jeg er også veldig sikker på vårt lag. Vi har hatt fantastiske kamper de siste ukene, så det blir en god kamp.

SKINNER: Toni Kroos leverer en ny bunnsolid sesong for Real Madrid, i sin åttende sesong for hvittrøyene. Foto: JUAN MEDINA

Spesielt angrepsrekken og midtbanen til Real Madrid har fanget oppmerksomheten til fotballentusiaster verden over. Den tidligere Bayern München-spilleren holder seg derimot på den ydmyke siden når det kommer til rosen han og hans midtbanekollegaer har fått denne sesongen.

– Jeg liker ikke å snakke om delene i et lag, bare om spissen, bare om midtbanen, bare om forsvaret. Det betyr at noen mangler. Jeg foretrekker alltid å snakke om balansen i et lag, hvordan vi angriper sammen, hvordan vi forsvarer sammen. Midtbanen er så klart en stor del av det, men ikke den eneste. Det er viktig å gjøre alt som ett lag.

– Hver og en av oss gir vår kvalitet til laget. Det er det viktigste, legger han til.

– Det blir en tøff kamp

Forrige gang lagene møttes i ligasammenheng var tilbake i oktober, kort tid før Ronald Koeman fikk sparken i Barcelona. Da trakk bortelaget det lengste strået på Camp Nou.

Real Madrids belgiske målvakt, Thibaut Courtois, påpeker forskjellene mellom da og søndagens kamp, men er i likhet med sin lagkamerat trygg på hovedstadslagets sjanser også denne gang.

– De har en ny trener, og kampen er så klart annerledes enn den i oktober. De har også fått inn nye spillere, som Adama [Traore] og Aubameyang, så det er et annerledes Barca.

– Det blir en tøff kamp, men vi vil fortsette å vinne og forlenge ledelsen i LaLiga, og vise at vi ikke er klar for å gi opp ledelsen med det første. De liker å holde på ballen, spille ut bakfra og ta sjanser. Det er det vi forventer på søndag, og vi må forsvare oss godt. Men vi liker også å ha ballen, og hvis vi kan ta den fra dem, har vi sjansen til å vinne, utdyper 29-åringen.

MUR: Få har lagt ballen bak nettet til Thibaut Courtois denne sesongen. Foto: JAVIER SORIANO

Hvittrøyene er brennhete for tiden. Før helgens kamp, har de gått åtte strake kamper uten tap i ligaen, toppet med en bunnsolid 3-0-seier borte mot Mallorca. I Champions League er de videre til kvartfinalen etter den elleville snuoperasjonen mot PSG.

– Vi visste at mars var viktig, med Champions League, borte mot Mallorca, og så El Clásico. Men vi har vunnet, og det var viktig for å legge presset på lagene bak oss. Champions League-kampen var så klart et stort løft, en fantastisk atmosfære og en fantastisk følelse for alle spillerne, sier Courtois om månedens glimrende form.

Det er ikke bare laget som nyter en strålende sesong. Courtois har selv levert varene på øverste hylle på tvers av hele sesongen, og sier selv at han er i sin livs form.

– Jeg kan si det, mener jeg. Jeg syns jeg spilte veldig bra i fjor og, men hvis du ikke vinner titler, glemmer folk den sesongen. Men jeg syns at de siste to-tre årene har jeg spilt på et veldig høyt nivå, og i dag har alt komt sammen med å lede ligaen, redde straffe mot Paris... alt dette sammen gjør at folk snakker mer om kampene mine.

Mot erkerivalene vil både Kroos og Courtois håpe på å holde frem med den sylsterke formen begge to, og resten av laget, har vist denne sesongen – tyskeren som midtbanegeneral, belgieren som murveggen i mål.