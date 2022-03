Christian Lauenborg er sjefinstruktør på Rudskogen Motorsenter – og har over 25.000 runder på den lengste racerbanen i Norge.

Men han liker seg på isen, også. Akkurat det er det Helene Holmsen Brenna får oppleve. Hun er nemlig plassert i passasjersetet på en isbane-taxien, BMW M3 Competition xDrive, som dundrer rundt så snøføyka står til alle kanter.

Etter noen sekunder med heftig sidelengs kjøring – må Lauenborg rett og slett høre om det går bra med passasjeren. Hun sitter nemlig og klamrer seg fast i setet ved siden av ...

– Går det greit?

– Det er helt sykt! Ha ha ha ...

Unik samling av biler

BMW Norge har hvert år en samling på Golsfjellet – nærmere bestemt på Tisleifjorden. Årets arrangement skiller seg imidlertid ut. De har med seg over 30 biler – inkludert alle de råeste bilene i sortimentet. Verdi? Over 40 millioner kroner.

Dessuten har de i samarbeid med Broom sørget for å invitere med en del gjester. 24 personer er på plass. De fleste av dem har aldri kjørt på isen før. En av dem er Helene.

I dag får de imidlertid prøve seg på en rekke forskjellige øvelser. Alt fra slalomløype, unnamanøvrering og drifting. En skikkelig drømmedag, rett og slett.

Helene Holmsen Brenna er klar for å sitte på i BMW-verstingen BMW M3 Competition xDrive.

Både moro og lærerikt

– Vi har invitert til BMW-opplevelser på isen i mer enn 20 år. For oss er det en fantastisk arena for både læring og underholdning. Målet er at alle skal dra herfra med litt mer erfaring enn da de kom – uavhengig av eget utgangspunkt. De fleste drar også hjem med et solid smil om munnen, sier kommunikasjonsdirektør i BMW Norge, Marius Tegneby.

I år har de hatt med nesten 300 deltakere på isen – og tilbakemeldingene er positive.

– Å kunne invitere 24 Broom-lesere var ekstra hyggelig. Det er jo ikke nødvendigvis heller samme publikum som vi vanligvis treffer. Når over 6.000 hadde lyst til å være med, så sier det noen om interessen. At vi kunne by de heldige på en BMW-opplevelse utenom det vanlige, håper vi har satt noen gode spor.

Ser framover – gjennom sideruta

Tegneby understreker at instruktørene er viktige for å gi en god opplevelse og en god atmosfære. Det siste er det i alle fall mye av i M3-en i hendene til Lauenborg.

Da får virkelig bilen strekke på beina. Med 510 hestekrefter – og mulighet til å velge mellom xDrive firehjulsdrift og ren bakhjulsdrift – er den perfekt til isbanekjøring.

Alle elektroniske støttehjul er gjemt bort i et hjørne, så nå er det bare gasspedal og ratt som styrer bilen.

BMW-en ligger stort sett så sidelengs at Helene ser mer ut av sideruta enn frontruta. Etter hvert blir hun såpass trygg at hun finner fram mobilen og dokumenterer kjøringen.

– Sinnssvak opplevelse. Jeg stolte fullt på sjåføren, men skal innrømme at det var litt skummelt i starten, forteller 33-åringen.

Hvordan det går kan du se i videoen øverst i denne artikkelen.

