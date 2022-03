Millioner av barn på flukt – slik forbereder norske skoler seg

Hvert sekund blir et barn til en flyktning i Ukraina-krigen, ifølge FN. Tusenvis av dem kommer til Norge. Nå forbereder skolene seg på å ta imot nye ukrainske klassekamerater.

Siden krigen brøt ut har 2274 ukrainske borgere søkt asyl i Norge. Antallet som har flyktet er angivelig høyere, og vil fortsette å øke.

Til nå er det allerede registrert asylsøknad fra over 900 ukrainske barn i Norge.

FN melder om over tre millioner mennesker på flukt, og halvparten av disse er barn og unge.

VIL TA IMOT: Rektor på Smestad skole, Anton Rygg, er klar på at de vil ta imot så mange som nødvendig. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Det betyr at kommuner, barnehager og skoler i Norge må belage seg på å ønske nye innbyggere og elever velkommen.

Må tenke alternativt

– Er det to tusen, fem tusen eller ti tusen flyktninger som kommer til Oslo, så må vi bare tilrettelegge for det, sier rektor på Smestad skole, Anton Rygg.

På Smestad rigges aktivitetsrommet om til et klasserom for å snart kunne ta imot en hel skoleklasse med barn fra Ukraina.

– Det kan hende vi må få inn noen andre møbler, ikt-utstyr og slike ting. Men det viktigste er at det er personale på plass, og et faglig opplegg. Vi vet ikke hvor mange og hva slags tilstand de som kommer har, så vi må tenke litt alternativt.

Roxana Marcu-Oniga er en av dem som skal undervise de ventede ukrainske barna. Hun har allerede erfaring med flyktningbarn fra Syria og Afghanistan.

– Vi får også god hjelp av helsesøstre, sosiallærer, og så skal vi lærere som kan, sette oss ned å snakke med disse barna for å gi dem en hyggelig normal skoledag.

LÆRER: Roxana Marcu-Oniga skal ta imot ukrainske barn i velkomstklasser på Smestad skole. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

I såkalte velkomstklasser skal i første omgang 15 ukrainske barn oppleve en vanlig, og forhåpentligvis flerspråklig skolehverdag.

– Tanken er at de skal lære seg norsk, snakke litt morsmål og litt engelsk.

Rektor Rygg påpeker at språket kan bli en utfordring, og at skolen nok vil trenge mer kompetanse på det.

– Ikke forenelig med læring og skole

Også i andre deler av landet er forberedelsene i gang. I Bergen, for eksempel, etablerer kommunen nå 300 nye skoleplasser på en avlastningsskole. Tromsø kommune er klar for å bosette 550 flyktninger, og mange av dem vil være barn.

– Det kommer mange, og jeg tror det beste vi kan gjøre er å gi dem tilgang til skole og barnehage. Og det får de, sier Jon Håkon Schultz.

Schultz er professor på UiT og har forsket på hvordan krig påvirker skoleprestasjoner.

MILLIONER PÅ FLUKT: Ifølge FN blir et barn til en flyktning hvert eneste sekund. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det å oppleve krig er traumatiserende. Det kan gi traumereaksjoner som ikke er forenelig med læring og skole. Konsentrasjonen blir borte og man klarer ikke være til stede, eller man blir plaget av minner fra Ukraina.

– Så dette må vi forholde oss aktivt til på en pedagogisk måte, legger han til.

Ikke sett lignende siden andre verdenskrig

Halvparten av alle som er på flukt fra Ukraina nå er barn. Unicef er ikke overrasket over at mange barn derfor kommer hit til Norge.

TRYGGHET: Kristin Oudmayer i Unicef mener flyktningbarn må få være barn når de nå kommer til Norge. Foto: Unicef

– Men det er en spesiell situasjon. Vi har ikke sett denne typen flyktningstrømmer siden andre verdenskrig, sier Kristin Oudmayer, direktør for barns rettigheter og bærekraft i Unicef.

Odmayer er tydelig på at det nå er veldig viktig at kommunene er raskt på banen med trygg og god bosetting for disse barna.

– Barna må raskt komme inn i skole og fritidsaktiviteter så de kan fortsette å være barn, for nå har de ikke kunnet være det på ganske lenge.

Hun mener kommunene må tenke spesielt på tilgangen på psykososial hjelp.

– Er det noe barn trenger i en krisesituasjon så er det nettopp å få lov til å være barn og kjenne på normalitet i hverdagen sin.