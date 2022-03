Bondevik om Martine-forhandlinger: – De var positive til å utlevere Abdulhak

Den tidligere statsministeren har lenge vært engasjert i Martine-saken.

Bondevik har bidratt i samtaler og forhandlinger blant annet i Jemen helt siden 2010. I dag møtte han en høytstående sjeik i Muscat i Oman. Ifølge Bondevik og Martine Vik Magnussens familie skal sjeiken ha sterk tilknytting til Houthiene.

Houthiene kontrollerer hovedstaden Sana i Jemen, der man antar at Abdulhak har oppholdt seg siden han flyktet fra England i 2008.

– Jeg har møtt noen som har betydelig innflytelse blant Houthiene som kontrollerer Sana, der Farouk etter all sannsynlighet oppholder seg. Hensikten var å få dem til å påvirke de som styrer til å få i stand en frivillig utlevering av mistenkte til London for å stille i retten, sier Bondevik til TV 2.

Han kan ikke avsløre navn, fordi det skal kunne skape trøbbel for de involverte, men han mener møtet var konstruktivt.

– Jeg kan si at de var positive til å utlevere Abdulhak. De vil gjøre det de kan. Vi drøftet ulike alternativer for hvordan det kan skje. Det kan jeg ikke gå inn på offentlig, men nå har vi en god kanal inn til de som kan bli viktig i denne saken.

Nettet snører seg

Bondevik mener at dette, sammen med pågripelsen som skjedde i forrige uke, tyder på at saken kan nærme seg et punktum.

– Jeg tror at saken beveger seg fremover. Nettet begynner å snøre seg rundt mistenkte. Det er at de for det første var helt enig i mine synspunkter om at vi må medvirke til at mistenkte må bli stilt for retten, sier Bondevik.

– Det handler om rettferdighet for Magnussen-familien. Det var de helt enige i, og de virket troverdige.

Det er foreløpig ikke avtalt et nytt møte, men Bondevik sier det blir ny kontakt.

– I første omgang skal vi få en rapport om hvordan det har gått.

– Hva slags tidshorisont ser du for deg?

– Jeg vil være forsiktig med å sette en tidshorisont, det har vært mange tilbakeslag i denne saken. Men jeg har håp om at det skal bli en positiv konklusjon, sier den tidligere statsministeren.

Kvinne pågrepet

Dette skjer uken etter at Scotland Yard pågrep en kvinne i nært slektskap til Abdulhak.

Kvinnen er i 60-årene. Hun er ikke siktet på det nåværende tidspunkt, men hun har vært overvåket av politiet i 12 år. Britisk politi mener hun har bistått etterlyste Abdulhak.

Mandag denne uken var det nøyaktig 14 år siden Martine Vik Magnussen (23) ble funnet drept og voldtatt i en kjeller i London, der hun studerte.

TROR PÅ LØSNING: Odd Petter Magnussen mener den siste utviklingen er et steg i riktig retning mot å få utlevert Farouk Abdulhak. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Mener utlevering er i Houthienes interesse

TV 2 kunne onsdag morgen presentere nyheten om møtet mellom Bondevik og sjeiken.

Martines far, Odd Petter Magnussen, sa da at han har styrket tro på at britiske myndigheter får utlevert Farouk Abdulhak.

– Hensikten med forhandlingene er å forsøke å få houthiene til å se seg tjent med å utlevere mistenkte. Vi tror dette er viktig for deres omdømmebygging internasjonalt, sier Magnussen til TV 2.

SISTE KVELDEN: Dette blidet ble tatt kvelden før drapet. Her er Abdulhak og Vik Magnussen sammen på utestedet Maddox i London. Foto: Privat

