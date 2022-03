Bjøntegaard vet at landslagsplassen ryker, men én ting kan gjøre at han forlenger karrieren.

Konkurransen om en plass på herrenes elitelag i skiskyting er knallhard foran neste sesong.

Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen og Sturla Holm Lægreid er alle selvskrevne - mens fire mann i teorien kjemper om de siste to plassene.

I praksis er det derimot bare tre. Erlend Bjøntegaard, som har vært på elitelaget de siste par årene, erkjenner at hans muligheter er ikke-eksisterende.

Og han låner et sitat fra lagkamerat Vetle Sjåstad Christiansen når han skal beskrive følelsen.

– Under OL ble Vetle spurt om hvordan det var å bomme på de første to ganger på første liggende på en 20-kilometer. Han svarte at det er litt som å få sparken tidlig på dagen, og så skal du fullføre resten av dagen likevel. Da OL-drømmen min ble knust, så skjønte jeg også at landslagsplassen ville ryke etter sesongen. Det føles som å få sparken i starten av sesongen og deretter skulle fullføre. Det er en ganske krevende følelse, beskriver en ærlig Bjøntegaard.

I tenkeboksen

Fredag går han sitt første verdenscuprenn for sesongen, på sprinten i Holmenkollen. Og det i en sesong der han kan krone seg som sammenlagtvinner av IBU-cupen (nivået under verdenscupen), der han vunnet sprintcupen og jaktstartcupen i samme konkurranse, og der han har tatt EM-gull på sprint mens lagkameratene gjorde seg klare for OL-avreise.

PÅ PALLEN FOR FØRSTE GANG: Sivert Guttorm Bakken slo seg inn på pallen i verdenscupen for første gang sist helg. Foto: Roman Koksarov

Men det er ingen bitterhet å spore hos 31-åringen - som aksepterer at han ikke har fått sjansen til å vise seg fram i verdenscupen før nå.

– Idrett er ikke nødvendigvis alltid rettferdig, men jeg synes på en måte at uttak og sånt har vært fair. Det som er frustrerende for min del er at jeg absolutt føler meg god nok til å gå, men når de andre gjør det så bra, hvem skal jeg kaste ut? Derfor har jeg ikke noe å si på uttakene heller. Det hadde nesten vært bedre hvis det var noe å utsette på det.

– Har du 100 prosent slått fra deg elitelaget neste sesong?

– Ja, det skal mye til. Da må nok 4-5 mann amputere den ene foten omtrent.

– Det ville ikke hjulpet med et par seirer i Holmenkollen heller?

– Ikke tre, heller. Jeg er ganske sikker på at det toget har gått, sier Bjøntegaard.

Etter Kollen-uka kan skiskytterkarrieren hans være over. Men selv om landslagsplassen forsvinner, er det én ting som gir motivasjon: friplassen på verdenscupåpningen neste sesong, takket være sammenlagtseieren i IBU-cupen.

– Per dags dato er jeg eneste norske utøver som har plass der. Om jeg stiller med mage og dårlig form eller topptrent gjenstår å se, men jeg har mest lyst til å stille topptrent og kjempe for å gå verdenscup hele sesongen.

– Men du er i tenkeboksen?

– Jeg er det. For meg er det ikke bare å drive på med dette kun for å drive på. Jeg vil konkurrere på øverste nivå. Det som skjedde nå med friplassen hjelper enormt på motivasjon og for å stable et opplegg på beina. Jeg har sagt at jeg skal gjøre ferdig sesongen, og så ta en beslutning når jeg verken er høyt oppe eller langt nede. Jeg må finne ut hva det innebærer å satse utenfor landslag, sier han.

Rekrutt-Filip: – Jeg fortjener en plass

Johannes Dale, Filip Fjeld Andersen og Sivert Guttorm Bakken kjemper om to ledige plasser.

Dale har et trumfkort gjennom å ha vært en av verdens beste skiskyttere sist vinter, med femteplass sammenlagt i verdenscupen og to individuelle VM-medaljer. Denne vinteren har derimot vært blytung, han ble raskt flyttet ned til IBU-cupen der han fortsatte å slite, og da trenden endelig snudde og han tok sin første seier, pådro han seg korona og mistet Kollen-uka.

TO GANGER PÅ PALLEN: Filip Fjeld Andersen kan skilte med to individuelle pallplasseringer i verdenscupen i vinter. Foto: VESA MOILANEN

Filip Fjeld Andersen og Sivert Guttorm Bakken kommer begge fra rekruttlaget og har vært fast innslag i verdenscupen siden desember. Begge dro også til OL som reserver og har individuelle pallplasseringer i verdenscupen.

– Jeg føler jeg har levert godt nok til å fortjene en plass der, ja. Så jeg krysser fingrene, sier Fjeld Andersen.

– Hva vet du?

– Vi har ikke fått noen beskjeder. De vil nok bruke litt tid på å veie for og imot. Jeg skal gjøre mitt beste for å levere en god søknad denne uka, og prøve ikke å tenke for mye på det.

– Blir du forbanna hvis du må fortsette på rekrutt?

– Forbanna blir jeg vel ikke, men jeg kommer til å bli skuffa. Det skal jeg innrømme. Noen blir alltid skuffa i et uttak, og det er flere som banker på døra. Det er positivt og viser hvor høyt nivå det er på norsk herreskiskiskyting, sier han.

Sivert Guttorm Bakken svarer slik på spørsmål om hvor skuffet han blir om han ikke tas ut på elitelag neste sesong:

– På hvilken skala?

– Fra 1 til 10 for eksempel.

– Skal jeg si 3 eller 4, da? Jeg tror ikke jeg ville blitt veldig skuffet. Jeg håper på muligheten, men vet at de andre er veldig gode skiskyttere. Det kjedelige svaret er at jeg skal trene godt uansett hvilket lag jeg er på.

FØLER PLASSEN ER TRUET: Men Johannes Dale håper det er lov å ha ett dårlig år selv på elitelaget. Foto: CHRISTOF STACHE

Dale: – Ett dårlig år må være lov

TV 2 snakket med Johannes Dale før han testet positivt for covid. Da la han ikke skjul på at noe annet enn elitelag neste sesong vil føles brutalt.

– Tenker du at plassen din er truet?

– Det er en naturlig tanke. Det er sånn toppidretten fungerer, de beste er på elitelaget, og jeg har ikke vært best i vinter. Men samtidig føler jeg at jeg har vært veldig stabil i 2-3 år før det, og levert topp resultater siden jeg var ganske ung. Sist sesong leverte jeg verdenscupseier, VM-medaljer og så videre, så det er et nivå der. Toppidrett er ferskvare, men jeg håper likevel å få en sjanse til. Å fortsette som jeg har gjort i år i mange år går selvsagt ikke, men ett dårlig år må det være lov å ha, sa Dale for et par uker siden.