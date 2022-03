Test av olivenolje: Kun én av disse ble godkjent

Hvor sikker kan du være på at varene du kjøper er ekte? TV 2 hjelper deg undersøker tre av varene som er mest utsatt for matkriminalitet.

Deriblant olivenolje.

Se hele episoden «Spiser du ekte vare?» på TV 2 Play.

Det er strenge juridiske krav til olivenoljer som vil kalle seg extra virgin.

– Regelverket er godkjent av alle land som lager olivenolje. Det er helt svart/hvitt. Alle er enige om det, og alle bruker det i kjøp og salg av olivenolje, forklarer Jørgen Lund, en av Norges fremste eksperter på olivenolje.

Derfor er produktene sendt til et akkreditert laboratorium i Italia. Fem av de mest solgte extra virgin olivenoljene testes. De er laget av Coop, Rema 1000, Ybarra, Kolonihagen og Eldorado.

Stryker på smaken

Olivenoljene testes kjemisk og sensorisk, som i praksis vil si en smakstest. Sistnevnte av ni akkrediterte smaksdommere. Om noen av grenseverdiene overskrides, er ikke olivenoljen extra virgin.

De oppsiktsvekkende resultatene ser du i videoen øverst i saken.

Kun én flaske får godkjente verdier: Eldorado økologiske extra virgin. De fire andre har røde tall i testrapporten og oppfyller dermed ikke kravene for å kalle seg extra virgin.

Vil undersøke resultatene

Ybarra opplyser at deres produkter ikke sendes til butikkene før de har godkjente sensoriske tester. De gjør nå nye tester på batchen TV 2 hjelper deg har testet, og sier de skal gjøre sitt ytterste for å unngå fremtidige mangler med produktet.

Detaljer om testen: De juridiske kravene for extra virgin olivenolje defineres i IOC-protokollen. IOC står for «International Olive Oil Council» - Det internasjonale olivenoljerådet. Testen består av to deler: en kjemisk- og en sensorisk undersøkelse. Begge deler må testes etter IOC-protokollen. Akkrediteringen kan gis internasjonalt og nasjonalt. TV 2 hjelper deg har brukt Chemiservice i Italia, som er internasjonalt akkreditert på kjemi-delen. Den sensoriske analysen er gjort av italienske Samer Laboratories, som er akkreditert nasjonalt. I denne testen deltok ni dommere i smakspanelet. Alle ni var enstemmig i sin vurdering av olivenoljene.

Rema 1000 selger både sin egen økologiske olivenolje og Kolonihagen. Martina Rabsch, kvalitetsdirektør i selskapet, forteller at begge produktene ble klassifisert som extra virgin av tre uavhengige akkrediterte laboratorier før de ble tappet på flasker.

– Våre kunder kan derfor være trygge på at disse to produktene inneholder extra virgin olivenolje. Det er verdt å merke seg at olivenolje er et naturprodukt som utvikler seg på flasken over tid. Derfor utfører vi også stikkprøver av varer i butikk for å følge opp at vår olje fortsetter å holde extra virgin-kvalitet gjennom holdbarhetstiden. Dette skal vi utføre også for produktene det er meldt avvikende resultat på, selv om norske forbrukere må vite at testen TV2 har utført, avviker fra bransjestandarden og gjeldende praksis for olivenindustrien i Europa, skriver Rabsch.

Rema 1000 mener TV 2 hjelper degs analyse ikke burde vært offentliggjort fordi testen ikke er gjort tre ganger på ulike laboratorium.

Coop tar grep

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef for Coop, sier han ikke forstår hvordan deres olivenolje har strøket i TV 2 hjelper degs undersøkelse.

– Leverandøren tar først en test av råvarene sine. Olivenoljen blir produsert og tappet på flasker, og det er den flasken vi tester. Så vi er trygge på at når det produktet forlater vår leverandør, så holder det den kvaliteten det skal ha, sier Kristiansen.

Han forteller at olivenolje er et levende produkt, og at det kan ha blitt utsatt for varme eller lys. Det kan endre kvaliteten. De vil gjøre nye prøver på samme batch som TV 2 hjelper deg testet for å finne ut om det er noe feil med partiet eller et enkeltprodukt.

– Hvordan kan jeg som forbruker være trygg på at det er extra virgin i flasken?

– Du må bare stole på oss, altså hvorfor skulle vi selge et produkt som vi syns er dårlig. Det er ekstremt dårlig butikk å selge produkter som ikke har den kvaliteten det skal. Dette setter vi vår ære i, sier Kristiansen.