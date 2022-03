To personer siktet for brannen i Deichmanske bibliotek

Brannen utløste sprinkleranlegget i biblioteket, og førte til vannskader på deler av samlingen og inventaret, melder NRK.

Kort tid etter at de startet etterforskning uttalte politiet at brannen i sofaen ikke var en naturlig plass for en brann å starte, og sa at de mistenkte brannen kunne være påsatt.

Det var om lag om lag 600 personer i bygget da den automatiske brannalarmen gikk like før 21.30 om kvelden 8. januar.

Personene ble siktet etter at TV 2-programmet Åsted Norge viste en overvåkningsvideo fra bilbioteket.



Store verdier gikk tapt som følge av vannskadene fra sprinkleranlegget, og saken har blitt etterforsket som særlig grovt skadeverk. Straffen for en slik handling kan være på inntil 15 år.