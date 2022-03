Så nær var husene å bli slukt av flammene: – Dette frykter vi nå

Det har vært noen intense dager for brannmannskaper flere steder i landet.

Selv om vinteren fortsatt ikke har sluppet taket, har det vært fint vær, tørre marker, og flere gressbranner.

13. mars talte brannmannskapene hele syv gressbranner ulike steder i Norge - de fleste av dem på Vestlandet og i nærheten av Bergen.

– Det har vært krevende. Det er liksom rundt påske som er skogbrannsesong, men så fort en får en lengre tørkeperiode så er mulighetene for brann der med en gang, sier innsatsleder Jan Aase i Bergen Brannvesen.

INNSATSLEDER: Jan Aase i Bergen Brannvesen sier det er svært krevende for mannskapene å slokke terrengbranner. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Minnes fjorårets storbrann

Brannmannen har fjoråret friskt i minne. I juni ble det slått storalarm da store deler av Øygarden utenfor Bergen sto i lys lue.

Hele 20 kvadratkilometer gress og lyng brant opp, noe som tilsvarer 3000 fotballbaner.

500 mennesker ble evakuert, og flere hus ble slukt av flammene. TV 2s team så ett av dem brenne opp med egne øyne.

Se helikoptervideo fra Øygarden-brannen, juni 2021:

Derfor flere branner

Selv var ikke Aase tilstede i Øygarden, men han sier brannvesenet er bekymret for flere branner nå som våren og tørkeperiodene er i anmarsj.

– Ja, vi frykter absolutt flere gressbranner, og det er et problem at det stadig er mer vegetasjon, færre dyr som beiter ned markene, i tillegg til at man ikke slår gresset like mye som før.

Ifølge innsatslederen er dette noen av grunnene til flere antenninger i terrenget enn før.

– I tillegg bor vi ved kysten. Det er god trekk, og det tørker fort opp. Vi har veldig mange store områder her som kan brenne, sier Aase.

PEKER: Innsatsleder Jan Aase viser skogholtet og områdene der flammene slikket. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Nære på

13. mars blusset det for alvor opp på Dyngeland, rett sør for Bergen sentrum.

Brannmannskapene, naboer og bønder klarte såvidt å stoppe brannen før den nådde husene.

– Man ser jo det at det er bare 3-4 meter fra der de har stoppet flammene til bebyggelsen, så det er dramatisk, sier han, mens TV 2 er med på brannstedet.

Marken er helt svartsvidd, og soten virvles opp ved hvert tråkk.

SVIDD: Den brente marken er helt svart etter at flammene herjet med vegetasjonen. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Nødetatene vet ikke hva som antente markene, men sier på generelt grunnlag at det er lite som skal til.

– Mange av disse brannene begynner i det små. Kanskje man skal rydde og gjøre litt hagearbeid, og så mister man kontrollen. Slike branner sprer seg veldig fort, og hvis man ikke har gjort nødvendig forarbeid og lagt frem vann og slanger så blir man løpende etter flammene.

Dette må du vite

– Hva er det viktigste folk kan gjøre for å unngå å forårsake gress- og skogbranner den kommende tiden?

– Det første er å tenke over hvilket potensial stedet har for å brenne. Se på fargen på gresset. Er det grønt og fint, så er det ikke stor spredningsfare, men hvis det er brunt og tørt så kan det være farlig, sier Aase.

Han ber folk om å tenke seg godt om før de fyrer bål i terrenget.

Det viktigste er å sikre at man er i et trygt område, og ellers aldri fyre uten å ha nødvendige redskaper og vann tilgjengelig.

Så vanskelig er det

– Hvor krevende er det å slokke terrengbranner?

– Veldig krevende. Det er store områder, og vi skal dra med oss tunge ting som slanger og vann. Vi bruker veldig mye ressurser, og det er tøft for folk, sier Aase og fortsetter:

– Det er høy temperatur, mye røyk, og rett og slett en utholdenhetsprøve. Slike oppdrag kan gå over timer, dager, og til og med uker.