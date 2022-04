Mannen er dømt til forvaring på grunn av én overfallsvoldtekt og syv voldtektsforsøk mot helt tilfeldige kvinner.

De siste årene har han vært prøveløslatt i en bolig som drives av den private omsorgsaktøren Stendi. Fordi 33-åringen regnes som farlig for kvinner, skal han ha et strengt sikkerhetsregime.

Det har ikke forhindret at han har forsøkt å voldta en kvinnelig ansatt mens han er prøveløslatt. Han har også antastet en kvinnelig pasient på et sykehus.

Voldtektsforsøket skjedde etter at Stendi hadde fått tydelige instrukser om at ingen kvinner skulle være alene med mannen, kan TV 2 dokumentere.

LÅST: Bak denne døren sørger vakter for at mannen passes på døgnet rundt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Pornoen øker faren

Stendi skal jobbe for at mannen rehabiliteres og utvikler seg i positiv retning. Det er hensikten med den skreddersydde ordningen mannen er på.

I boligen får han likevel lov til å se på «voldtektsrelatert» porno på internett – til tross for at retten mener det øker risikoen for nye seksuallovbrudd, viser TV 2s gjennomgang.

Heidi Juritzen, bistandsadvokat for et av mannens ofre, reagerer kraftig:

– Jeg forstår ikke hva som foregår inne i denne boligen, sier hun.

Advokaten mener Stendi i denne saken opptrer stikk i strid med formålet.

– Poenget med en slik institusjon er at det skal ha en bedre rehabiliterende effekt enn i et fengsel. Men basert på det jeg har lest om denne saken, så fôres i stedet dette seksuelle avviket, sier Juritzen, som blant annet sitter i et av Advokatforeningens lovutvalg.

REAGERER: Bistandsadvokat Heidi Juritzen reagerer kraftig på at den voldtektsdømte får se porno som gjør han farligere. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Ser store mengder porno

TV 2 har kartlagt ordningen Statlig finansiert prøveløslatelse, der 18 forvaringsdømte er prøveløslatt i enmannsfengsler. Den voldtektsdømte 33-åringen er en av dem.

Han kom inn i ordningen i 2017 fordi han fungerte svært dårlig i fengsel.

Stendi fakturerer staten minst fem millioner i året for å passe på 33-åringen, viser TV 2s undersøkelser.

Sommeren 2020, etter tre år på ordningen, vurderte retten om prøveløslatelsen skulle avsluttes eller forlenges.

Sakkyndige og saksbehandlere fortalte retten om 33-åringens utvikling og tilstand, og hva han brukte dagene til.

En saksbehandler forklarte at mannen «i stor utstrekning ser på voldtektsrelatert porno på nettet», ifølge rettsdokumenter.

SIKKERHET: I denne boligen er 33-åringen prøveløslatt med strenge vilkår. Foto: Ditlev Eidsmo/TV2

Både retten og sakkyndige mente dette bekrefter et «klart negativt seksuelt tenningsmønster», som gir «økt risiko for at han vil begå nye seksuallovbrudd hvis han løslates fra forvaring».

Advokat Juritzen er rystet.

– Jeg forstår ikke at det er mulig. Det fremstår helt absurd, sier hun.

– I et fengsel vil man jo aldri få sitte og se på slik pornografi. Med tanke på argumentasjonen som tingretten har, nettopp at det virker mot sin hensikt – så er jeg veldig overrasket over at dette ikke er et vilkår.

TV 2 har stilt Stendi og KDI flere spørsmål rundt at han har fått se på porno som kan gjøre ham farligere, når han egentlig skal rehabiliteres, men de vil ikke uttale seg om enkeltsaker.

Kvinne alene på vakt - ble angrepet

Advokat Heidi Juritzen reagerer også på flere andre alvorlige hendelser under prøveløslatelsen.

Våren 2019 fungerte mannen dårlig psykisk. Han truet med å drepe ansatte og ble lagt inn på sykehus. Der prøvde han å kneppe opp skjorten til en kvinnelig pasient og forsøkte å ta seg inn på dametoalettet, ifølge rettsdokumenter.

Etter dette ble sikkerhetsrutinene rundt mannen skjerpet.

Den nye sikkerhetsinstruksen krevde at «to personal skulle være på domfelte til enhver tid».

Og ikke minst: «(...) ingen kvinnelig ansatt skulle være alene med han», ifølge et skriv fra Kriminalomsorgen til domstolen i november 2019.

Stikk i strid med de skjerpede rutinene var en ung, kvinnelig ansatt likevel alene på vakt med mannen i Stendi-boligen, viser TV 2s gjennomgang.

Den 15. april 2019 forsøkte 33-åringen å voldta henne.

NABOLAG: Mannen bor i et boligstrøk på Østlandet. Foto: Ditlef Eidsmo/TV 2

Ville sende ham i fengsel

Mannen kastet henne ned på en sofa, mens kvinnen kjempet i mot. Han la seg over henne og klarte å åpne buksesmekken hennes, samtidig som han prøvde å dra ned sin egen bukse.

Hun gjorde motstand og klarte å skrike etter hjelp. Etter hvert trakk han seg unna og beklaget seg, ifølge en dom fra Oslo tingrett samme år.

Politiet ble varslet og hentet mannen i boligen samme dag. Overfallet ble anmeldt og havnet i retten.

Retten opplevde kvinnens forklaring som troverdig. Retten var «overbevist» om at voldtektsforsøket skjedde slik hun beskrev det.



Kvinnen uttaler via Stendi at hun ikke ønsker å kommentere saken til TV 2.





TRODD: Retten trodde på kvinnens forklaring, men mannen ble likevel ikke dømt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

33-åringen hadde fortalt saksbehandleren og miljøterapeuten sin at han skammet seg. Han nektet heller ikke for at det hadde skjedd. Han sa han hadde gjort det for å få hjelp, og ba kvinnen om unnskyldning.

Kriminalomsorgen mente hendelsen var et alvorlig brudd på sikkerhetsvilkårene, og tvilte på om omsorgsaktøren Stendi var egnet til å håndtere mannen.

Derfor gikk de inn for å sende ham tilbake i fengsel.

Men mannen fikk likevel forlenget prøveløslatelsen, og ble værende i boligen. Retten mente han ikke ville takle fengsel.

De mente også at sikkerheten var god nok – så lenge han tok medisiner og ikke var alene med kvinner.

Mannen ble heller aldri dømt for voldtektsforsøket - selv om retten var overbevist om at det hadde skjedd. Rettspsykiatere mente han var psykotisk under overfallet.

FIKK BLI HER: På tross av alvorlige vilkårsbrudd fikk mannen fortsette å være prøveløslatt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Kritiserer prøveløslatelsen

Bistandsadvokat Juritzen er sterkt kritisk til hvordan Stendi har fulgt opp sitt ansvar.

– Han gjentar forsøk på seksuallovbrudd, nettopp det han er domfelt for, sier Juritzen.

Advokaten mener tingretten burde hørt på kriminalomsorgen og sendt ham tilbake i fengsel.

– Når retten kommer til at den behandlingen han får ikke fungerer, så kan ikke jeg se hvorfor man foretrekker denne soningsmåten, sier advokaten.

Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), vil ikke uttale seg om enkeltsaker.

– Jeg må være profesjonell og forholde meg til de beslutninger som blir tatt. Jeg føler ikke i slike saker, vi gjør det som ulike aktører bestemmer, sier han.

Internettbruk er ikke begrenset

Ifølge TV 2s opplysninger har 33-åringen fortsatt tilgang til å se porno i boligen.

Stendi vil ikke svare på spørsmål rundt mannens internettbruk på grunn av taushetsplikt, og viser til KDI.

– Hvorfor får han se på «voldtektsrelatert» porno hvis det øker risikoen for nye seksuallovbrudd?

– Det kan ikke jeg svare for i denne enkeltsaken. Men hvis det er snakk om ulovlig pornografi, så antar jeg at det er reist en sak på vanlig måte. Det vil handle om vilkårene som er satt og lovligheten av pornografien vedkommende ser på, sier Jan-Erik Sandlie i KDI.

DIREKTØR: Jan-Erik Sandlie er assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Sist gang domstolene behandlet 33-åringens sak, i juni 2020, ble det satt opp åtte vilkår – men begrensninger i internettbruk er ikke blant dem, viser TV 2s undersøkelser.

– Dersom det ikke er slike vilkår, så må vi legge til grunn at de forvaringsdømte kan bruke og se på lovlig porno som alle andre. Grensa vil gå der, sier han.

– Synes du det er greit at en serievoldtektsforbryter ser på «voldtektsrelatert» porno?

– Jeg tenker at det høres veldig spesielt ut. Men å gå inn og vurdere det, det skal ikke jeg gjøre.

– Det fremkommer at det er en risikofaktor at han har sett på «voldtektsrelatert» porno. Burde det ha skjedd?

– På måten du fremstiller dette på, så høres ikke det særlig klokt ut.

TV 2 har ikke fått klarhet i om 33-åringens nettbruk er underlagt noen form for kontroll i boligen.

TV 2 har også stilt flere spørsmål rundt voldtektsforsøket i 2019. Sandlie bekrefter også at han er kjent med at voldtektsforsøket ble anmeldt, men vil ikke kommentere ytterligere.

VILKÅR: Mannen har ingen begrensninger i internettbruk i vilkårene. Foto: Ditlef Eidsmo / TV 2

TV 2 har snakket med 33-åringens verge. Fordi vergen har uttrykt tvil om hvorvidt mannen har samtykkekompetanse og kan svare for seg, har TV 2 valgt å ikke kontakte ham direkte.

Vergen har fått anledning til å svare på vegne av mannen, men ønsker ikke å kommentere saken på grunn av taushetsplikt.

TV 2 har også vært i kontakt med advokat Elise Stilloff, som har representert mannen de tre gangene prøveløslatelsene har vært oppe i retten. Heller ikke hun ønsker å uttale seg på vegne av sin tidligere klient.

