Klassisk brun lapskaus og semulegrøt

Brun lapskaus - dette trenger du til 4-5 personer:

Ca. 800 g benfritt storfekjøtt, for eksempel høyrygg eller bog

Smør til steking

1-2 løk

Ca. 800 g kokefaste poteter

2-3 gulrøtter

2-3 skiver sellerirot

½ purre (liten purre holder det med en)

Ca. 1 l oksekraft, eventuelt buljong

1-2 ts tørket timian, kan sløyfes

Salt og pepper til smak

Finhakket persille til dryss

Slik gjør du:

Del kjøttet i «sviskestore» terninger. Rens og grovhakk løk, del poteter, gulrøtter, sellerirot i terninger og purre i tynne skiver. Brun kjøttet i smør i en tykkbunnet gryte. Brun løken i smør og fordel over kjøttet. Tilsett kraft/buljong til det står kant i kant med kjøttet. Dryss på salt, pepper og timian. Kok opp og la trekke til kjøttet er mørt, ca. 50 minutter.

Når kjøttet begynner å bli mørt tilsett poteter, gulrøtter og sellerirot. Purre tilsettes mot slutten av koketiden. De trenger ca. 20 minutter for å bli møre. Fyll eventuelt på kraft/buljong slik at det står litt i underkant av kjøtt og grønnsaker. Grønnsakene vil gi fra seg væske når de koker. Vend om på kjøtt og grønnsaker en gang imellom, slik at de ikke legge seg ved i bunnen av gryta. Men ikke rør så mye at lapskausen blir grøtete.

Ved servering, dryss over rikelig med finhakket persille. Server med flatbrød eller godt brød og eventuelt smør.

Semulegrøt



En hverdagsdessert som ble mye brukt for noen år tilbake. Serveres med rød saus. Semule inneholder gluten. Ønsker du å lage den glutenfri velg polentagryn eller sagogryn. Fremgangsmåten er den samme. Les på pakken/posen.

Dette trenger du til 4 personer:



5 dl melk eller melk som tåles

90 g semulegryn (ca. ¾ dl)

Ca. 30 finhakkede mandler eller 3-4 mandeldråper, kan sløyfes

1-2 ss sukker

1 egg (kan sløyfes og erstattes med 2 ss melk eller matfløte)

Slik gjør du:

Kok opp melk, sukker og smør og visp inn grynene. Bruk gjerne en kasserolle med belegg. Kok under lokk i 20-25 minutter til en fyldig konsistens. Rør av og til slik at grøten ikke legger seg ved. Smak til med 2 dråper mandelessens. Hell grøten over i en glassbolle eller i porsjonsformer. Dekk med plastfilm for å hindre snerk på toppen eller dryss litt sukker.

Rød saus

2 dl solbær, bringebærsafta eller husholdningssaft

1 ½ dl vann

½ ss potetmel

Slik gjør du:



Visp sammen saft, vann og potetmel i en liten kasserolle. Kok opp under omrøring. Hell den røde sausen over i en lite mugge/skål. Dekk med plastfilm for å unngå at det danner seg snerk på toppen . Avkjøl.