Klar tale fra Knutsen: – Kanskje de skal høre mer på meg enn agenten

– Jeg sier til spillerne hver gang det blir diskusjon. Det handler om timing og riktig klubb. Kanskje de skal høre mer på meg enn agenten. Tar du ett dårlig valg, kan det være karriereødeleggende.

Kjetil Knutsen har etter hvert blitt vant til at han råder over en gjeng med attraktive spillere. På onsdagens pressekonferanse fikk treneren spørsmål om sine to tidligere elver, Marius Lode og Patrick Berg.

Ola Solbakken var den eneste Bodø/Glimt-spilleren som ble lest opp i landslagstroppen til Ståle Solbakken til kampene mot Slovakia og Armenia i slutten av mars.

– Lode har nok ikke gjort det beste klubbvalget. Han får lite spilletid på nivå to i Tyskland. Når det gjelder Patrick så er han inne og spiller. Tøff konkurranse, men han kommer tilbake (i landslagsvarmen). Jeg sier ikke at Lode ikke kommer tilbake, men han har kommet i en vanskelig situasjon i Schalke. Det er fakta, sier Knutsen.

Lode fortalte i januar til TV 2 litt om bakgrunnen for at han valgte å signere for den tyske klubben.

Tidligere Bodø/Glimt-back Fredrik Bjørkan er imidlertid med i troppen. Bjørkan fikk et brutalt møte med livet som utenlandsproff i Tyskland.

– Ikke en skjebnekamp

– Det er først og fremst ikke en skjebnekamp, men en utrolig spennende kamp. Vi skal prestere bedre enn forrige kamp, det er vår inngang til kampen. Vi var veldig fornøyd med den defensive prestasjonen mot AZ, men ikke så fornøyd med det offensive, sier Kjetil Knutsen dagen før kamp.

Glimt dro etter 2-1-seieren i det første oppgjøret, rett til solfylte Spania for å forberede seg til returkampen.

– Det sier veldig mye om gruppa at vi ikke var helt fornøyd etter forrige kamp. Vi er på jakt etter en bedre prestasjon, sier forsvarsspiller Brice Wembangomo.

Over 800 bortebilletter er solgt før oppgjøret i Nederland. Kjetil Knutsen er klar på betydningen supporterne har på bortebane i Europa.

– Det at det reiser så mange Glimt-fans ned hit betyr helt vanvittig mye. Det gir oss en ekstra opplevelse. Vi er med å bygge opplevelser sammen. Det gjør opplevelsen større.