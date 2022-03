Vil vippe Brann av tronen: – Har lyst på en tittel

Hvem vinner Toppserien Hvilke andre lag blir også topp fire? Hva tror du om eget lags sjanser?

4. Hva vil du være fornøyd med for eget lag?



ALEXANDER STRAUS - TRENER, SK BRANN

1. Jeg tror Brann vinner, men jeg tror det blir tight. Kan jeg få bytte? Kan jeg få lov til det? Jeg tror Vålerenga vinner.

2. Rosenborg, Vålerenga og Lillestrøm.

3. Vi styrer ikke hva de andre driver med, men vi vet at hvis vi blir bedre enn vi var i fjor, så kommer resultatene til å være ganske gode også.

4. At vi er blitt bedre enn vi var i fjor, at vi er i prosess og at ting går fremover.



MATHILDE ALSAKER ROGDE - ROSENBORG

1. Det tror jeg blir Rosenborg.

2. Jeg tror det blir Brann, Vålerenga og Lillestrøm.

3. Vi skal fortsette og utvikle oss som lag. Vi har jo ambisjoner om å gjøre det enda bedre i Champions League i år. Så jeg tror det blir et veldig bra år for oss.

4. At vi fortsetter å vinne fotballkamper og tar poeng, så vi har jo lyst på en tittel. Men samtidig handler det om å ta en kamp om gangen. Så vi skal gjøre alt det vi kan for å havne høyest mulig. Så lenge vi spiller gode fotballkamper og er fornøyd med prestasjonene, så er vi fornøyd. Men topp to, kanskje? Vi sikter jo høyt. KNUT SLATLEIM - TRENER, LSK KVINNER

1. /2.. Jeg tror det blir en kamp mellom Brann, Rosenborg, Vålerenga og oss. Det var en avstand fra oss og Vålerenga opp til Brann og Rosenborg i fjor. Brann er kanskje det laget som ikke har sluppet store profiler ut av serien, og det er jo der vi, Rosenborg og Vålerenga har en utfordring med å erstatte gode spillere som har gått ut. Det blir spennende å se hvordan vi klarer å sy sammen lagene våre.

3./4. Vi har fått på plass en bedre bredde. Vi har flere spillere, samtidig de unge spillerne som bidro langt over forventning i fjor. De har blitt et år eldre. Det er bra for oss. Så har vi hatt noe skadeproblematikk nå i oppkjøringen, som mange andre også har hatt. Så er det klart at spillere som Emilie Haavi, Sophie Román Haug og Nora Eide Lie er spillere som det er vanskelige å erstatte fullt og helt ut. Vi føler vi har gjort en god jobb på det, og så blir det nå å sy sammen relasjonene mellom alle de nye.

STINE BALLISAGER PEDERSEN - VÅLERENGA

1. Det er vanskelig å si, men Brann må være favoritter fordi de hadde en kjempegod sesong i fjor.

2. Jeg tror det vil være de samme lagene som var i topp fire i fjor. Så Rosenborg, LSK og oss.

3. Rosenborg og Brann er utropt som favoritter, men jeg vi samtidig si at Vålerenga kjemper med. Så jeg tror også at vi og ender i topp fire.

4. Vi vil gjerne inn i topp to fordi vi vil gjerne kvalifisere oss til Champions League.

ØYVIND NORDTVEIT - TRENER, ARNA-BJØRNAR

1. Jeg tror jeg må si Brann. Siden jeg er fra Bergen og er en gammel Sandviken-mann, så tror jeg det er Brann som kommer til å ta seieren.

2. Sikkert ikke veldig spennende, men jeg tror Vålerenga, Rosenborg og Lillestrøm.

3. Vi håper vi fortsetter å utvikle oss. Vi kom på femte i fjor. Vi håper jo på at vi skal være litt nærmere i prestasjonene i år og komme opp mot topp fire.

4. Topp fire. Hehe.

LENA SOLENG HANSEN - KOLBOTN

1. Jeg vil jo kanskje legge presset på Brann. De har jo nå mye oppmerksomhet rundt seg og de har mange av de samme spillerne som i fjor, og bygger nok videre på det. Det er et godt lag, uten tvil.

2. Det blir i alle fall Rosenborg, og enten Vålerenga eller Lillestrøm. Så håper jeg kanskje at vi kan overraske litt og komme opp der, men vi får se.

3. Jeg tror vi har gode muligheter med de kvalitetene vi har, så får vi se om vi klarer å sette preg på det vi ønsker.

4. Tette luken opp til topp fire. Det er det som er målet. Spille bra og ta poeng mot de beste lagene, i tillegg til dem rundt oss. Det er det vi kan si vi er fornøyde med nå.

JUSTINE KIELLAND - STABÆK

1. Jeg tror Brann tar det lengste strået. De har sett veldig sterke ut, så Brann.

2. Det tror jeg iallfall blir Rosenborg og Vålerenga. Også er det den siste plassen som er litt bingo. Skal vi være frekke nok til å si oss selv? Så Vålerenga, Rosenborg og Stabæk.

3. Jeg tror vi har bra sjanser. Vi har jo klart å beholde mye av stammen fra i fjor. Så hvis vi klarer å bygge videre på høstsesongen i fjor, så tror jeg det er veldig gode muligheter.

4. Det blir litt spesielt med tanke på det nye seriesystemet, men så lenge vi er bedre enn i fjor, tror jeg vi skal være fornøyde. Vi ble nummer sju i fjor, så seks og oppover.

JOHN ARNE RIISE - TRENER, AVALDSNES

1. Brann.

2. Rosenborg, Vålerenga, også er den fjerdeplassen ekstremt jevn mellom to-tre lag. Men jeg tipper at Lillestrøm tar den til slutt.

3. Jeg føler at lagene fra femte- til tiendeplassen er ganske jevne. Men jeg tipper sjuende.

4. Sjuendeplass.

TOM STENVOLL - TRENER, LYN

1. Det er ganske sikkert at det blir Brann. Der er det landslagsspillere i alle posisjoner, så det skal godt gjøres at ikke de vinner. De bør vinne.

2. Jeg tipper at Rosenborg er der. Jeg tipper at Vålerenga er der. Også tror jeg det er ganske åpent om den fjerde og siste plassen. Det er ikke gitt at det er Lillestrøm, selv om det burde være det. Men jeg tror det kan være åpent om den siste fjerdeplassen. Jeg gir den til Arna-Bjørnar.

3. Jeg tror vi er bedre rustet nå enn det vi var i fjor. Selv om vi har en ny spillerstall som vi har mønstret, så har vi jobbet godt og tatt læring av fjoråret. Det var helt nødvendig. Jeg er ganske sikker på at vi kommer til å prestere bedre enn det vi gjorde i fjor. Men så er vel de andre lagene også bedre rustet skal jeg tro. Så vi er vel omtrent nede i sumpen der med ca. seks-sju-åtte (plass).

4. Vi skal holde oss i Toppserien. Det er vårt mål, og det er litt der ambisjonene til Lyn ligger per nå. Samtidig ønsker vi å slå godt ifra oss. Vi kan slå godt ifra oss. I fjor så sto vi godt mot de beste lagene i 75 minutter i hver eneste kamp. Hvis vi klarer å samle oss rundt, utvikle og erfare fra fjoråret, så mener jeg vi skal kunne kjempe mot alle lag.

GEIR NORDBY - RØA

1. Hjertet mitt svarer jo Røa. Men hodet som fremdeles fungerer litt tenker det er en kamp mellom Brann, Rosenborg og Vålerenga.

2. Igjen kommer hjertet inn, så det blir Røa.

3./4. Med hodet så er vi sjanseløse på topp fire. Men vi skal gjøre det vi kan. Vi har fått et bra spillesystem på plass, også er det egentlig veldig bra at seriesystemet er som det er. Vi og er et ungt lag, trenger å få god erfaring, uten bare mørke skyer over oss hele tiden. Men samtidig er jeg ikke helt fan av det heller. Jeg tror det kommer til å bli et godt selskap i 2022.