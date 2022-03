I «Kompani Lauritzen» følger vi 14 kjendiser gjennom tøffe konkurranser og utfordringer for å bli den beste versjonen av seg selv.

En av årets deltakere er manusforfatter og komiker Espen P. A. Lervaag. Han avslører til God kveld Norge hva som skjedde da kameraene ikke var til stede.

Meningsløst

– Da er jo bare folk forbanna, sier Lervaag til God kveld Norge.

Han forteller at det var flere av deltakerne som syntes det var utfordrende å fortsette regimet når kameraene var av.

– Alle vet at dette er et underholdningsprogram vi lager. Det skal filmes og vi skal fremstå på en viss måte, sier deltakeren.

– Men når du fortsetter uten at kameraene er der, da kan du bli forbanna. For da er det ikke noe poeng! Da kan det gå en kule varmt, fortsetter Lervaag.

Lervaag trodde det ville være litt snacks og mat på kaserna når det var pause i TV-produksjonen, men det var det ikke.

– Det er sånn sett en dårlig TV-produksjon, sier han lattermildt, og sikter til at de fleste TV-produksjoner har catering for deltakerne.

– Det smalt noen ganger

Han kan også fortelle at det tidvis var dårlig stemning mellom enkelte av deltakerne.

– Jeg vet jo at min gode venn Kvammen, han sier i fra til folk. Og det er ikke alle som liker at man kaller en spade for en spade. Men det ble rydda opp i. Men han smalt ganske bra, sier Lervaag.

Det oppsto gnisninger mellom blant annet artist Daniel Kvammen og programleder og sportskommentator Marius Skjelbæk da de gikk i makkerpar opp Trollstigen.

