– For meg er økonomi mer tabu enn sex

Flere studenter opplever at studentstøtten ikke strekker til og må ty til forbrukslån, jobb og Klarna med ettersendte fakturaer for å få budsjettet til å gå opp.

Tidligere denne uken skrev TV 2 om student Maren Irene Gåre Bakkevoll (25), som brukte applikasjonen Klarna til å betale for lunsj på Max burger.

Bakkevoll forklarer at hun ikke er alene om å bruke andre betalingsmåter enn bankkortet når studentbudsjettet ikke dekker alle utgifter i løpet av en måned.

– Mange bruker Klarna for å få ting til å gå opp, sier Bakkevoll til TV 2 og fortsetter:

– Det er også mange studenter som må ta opp forbrukslån for å overleve.

– Svært forskjellige utgangspunkt

25-åringen sitter på Fylkestinget som folkevalgt i Ap i Troms og Finnmark og mener studenter får utbetalt for lite i måneden.

– Mange er flinke og setter opp budsjett, men får ikke ting til å gå opp, forteller hun.

I dag får studenter utbetalt 8600 kroner i måneden, og et storstipend to ganger i året på nesten 23 000 kroner. Ofte går store deler av stipendet til leie hver måned.

– Studiestøtta burde følge grunnbeløpet til NAV, og være på 2G, forteller studenten.

Bakkevoll delte på TikTok at hun hadde brukt Klarna til å betale for et par burgerlunsjer, og fikk ettersendt faktura siden hun ikke hadde mer penger.

ØKE STØTTEN: Maren Irene Gåre Bakkevoll mener at studiestøtten er for lav og bør økes. Foto: Lars Andersen

Da bekreftet andre studenter at også de brukte lignende løsninger når de ikke hadde penger. Både klær og mat har blitt handlet med Klarna og forbrukslån, og storstipendet brukes til å betale fakturaene.

Hvis ikke må du ofte ha en jobb eller få hjelp hjemmefra.

– Det gir studenter svært forskjellig utgangspunkt for hvor mye tid man kan bruke på studier basert på hvor mye foreldrene dine tjener, sier Bakkevoll.

– Mer tabu enn sex

25-åringen mener det er viktig å snakke mer om at man har dårlig råd.

– Personlig kan jeg føle på skam hvis jeg ikke har råd til å være med på noe, eller ikke strekker til med å organisere økonomien. Så i stedet for å si at jeg ikke har råd til noe, kommer jeg med en unnskyldning, forteller Bakkevoll.

Hun tror flere føler på det samme som henne.

– For meg er økonomi egentlig mer tabu enn sex.

Leder i Norsk studentorganisasjon, Tuva Todnem Lund, støtter Bakkevoll i at studiestøtten må økes.

Hun forklarer at en gjennomsnittsstudent går 5000 kroner i minus hver måned dersom man bare lever på studiestøtten.

– Det gjør at åtte av ti studenter i dag har deltidsjobb. Mange jobber så mange timer hver eneste uke at det går utover tiden de har mulighet til å studere, sier Lund til TV 2 og legger til:

– Samtidig vet vi at 28 prosent av norske studenter tar opp forbrukslån gjennom studietiden, og fire av ti får økonomisk støtte hjemmefra.

Lund synes det er trist at studenter må ta grep som å ta opp forbrukslån når støtten ikke strekker til.

GÅR I MINUS: Tuva Todnem Lund, leder i Norsk studentorganisasjon, forteller at gjennomsnittsstudenten går i minus med 5000 kroner hver måned. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

– Vi vet at det er kortsiktige løsninger, og vi vet at det for flere blir vanskelig å komme seg ut av gjelden igjen, sier NSO-lederen.

Havner i en rentespiral

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl forteller at det er mange unge som tyr til forbrukslån og kredittkort når kontoen er tom.

– Jeg fraråder på det sterkeste at man låner penger til forbruk. Hvis man ikke har et annet valg, må man ha en plan for å tilbakebetale så fort som mulig, understreker Sandmæl.

Hun forteller videre at det er bedre å få delt opp eller utsatt en regning i stedet for å dra kredittkortet.

– Det negative ved kredittkortbruk eller å ta opp forbrukslån er den høye renten, sier forbrukerøkonomen.

Sandmæl forklarer at renta på kredittkort ikke begynner å løpe før etter cirka 45 dager, men da kan du måtte betale over 20 prosent rente.

– Utfordringen jeg har sett hos mange unge, er at de kommer inn i en rentespiral som det blir vanskelig å komme seg ut av.

Sandmæls tips til studenter

Sandmæl bekrefter også at flere studenter ikke klarer å leve på studielånet alene ettersom boligutgiftene spiser opp den månedlige støtten for mange.

ADVARER: Forbrukerøkonom Silje Sandmæl fraråder å låne penger til forbruk. Foto: Stig B. Fiksdal

Hennes beste tips er å enten å kutte i utgifter eller øke inntekter. Når det gjelder ekstra jobb, minner hun om at man har mulighet til å jobbe hjemme hos folk og tjene 6000 skattefrie kroner i året.

– Det kan være alt fra barnevakt, vaske hus, hagearbeid, måke snø, maling og vaske bil. Så lenge det ikke blir ansett som en bedrift.

Presseansvarlig for Klarna i Norden, Filippa Bolz, forteller at Klarna har flere sjekkpunkter for å sikre at kundene deres ikke kommer i en uholdbar posisjon med kjøp de ikke kan betale for.

– Vi gjør en enkel kredittsjekk på hvert kjøp for å sikre at kunden kan betale tilbake, og vi avviser kjøp dersom vi får indikasjoner på at det ikke er tilfelle, sier Bolz.

Etter kjøpet sender Klarna også ut påminnelser for å sikre at kundene betaler i tide og ikke får unødvendige purregebyrer.