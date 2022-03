Regjeringen godkjenner videreføring av høy gassproduksjon

Vedtakene vil ikke øke den samlede daglige eksporten av gass fra norsk sokkel vesentlig, men legger til rette for at dagens høye leveransenivå kan videreføres fremover, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

Det dreier seg om feltene Oseberg, Troll og Heidrun. I en pressemelding skriver Equinor at økningen i tillatelsene gjør det mulig å opprettholde produksjonen på samme nivå gjennom sommermånedene og fram til 30. september.

Oseberg kan eksportere rundt en milliard kubikkmeter ekstra gass, mens Heidrun har mulighet for 0,4 kubikkmeter mer.

– For oss er det viktig å legge best mulig til rette for at selskapene kan opprettholde dagens høye produksjon også fremover. Gjennom vedtakene for Oseberg-, Troll- og Heidrun-feltene gjør vi dette, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

– Vårt fokus er å opprettholde sikker og effektiv drift på anleggene våre, slik at vi forblir en pålitelig leverandør av energi mot markedene i Europa i en svært krevende situasjon. I tett dialog med myndighetene og våre partnere gjør vi nå tiltak for å videreføre det høye produksjonsnivået fra vinteren, sier Kjetil Hove, konserndirektør i Equinor.