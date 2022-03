Tittelkampen: – Det er i våre hender, ja

Med seier over Arsenal vil Liverpool kun være ett poeng bak Manchester City. Nå tør også Jürgen Klopp å snakke om ligatittelen.

Onsdag kveld vil Liverpool og Manchester City ha like mange spilte kamper. Med seier over Arsenal, vil Liverpool kun være ett poeng bak de lyseblå.

Deretter gjenstår ni kamper av årets sesong. Tittelrivalene møtes 10. april.

– Det er fremdeles i våre hender, skrev Mohamed Salah på Instagram etter lørdagens 2-0-seier over Brighton.

Det var før Manchester City snublet og spilte 0-0 mot Crystal Palace.

Jürgen Klopp er ikke kjent for å spekulere i tittelkampen, men under pressekonferansen før kveldens kamp mot Arsenal måtte selv Liverpool-manageren innrømme at Salah har rett.

– For øyeblikket er det sånn. La oss se hvilket resultat vi får onsdag kveld, og så får vi ta en ny prat, sier Klopp.

Liverpools gjenstående kamper Arsenal - Liverpool

Liverpool - Watford Manchester City - Liverpool Aston Villa - Liverpool Liverpool - Manchester United Liverpool - Everton Newcastle - Liverpool Liverpool - Tottenham Southampton - Liverpool Liverpool - Wolves

– Vi vil prøve å vinne de resterende kampene. Det er veldig vanskelig, men vi skal prøve. Det er i våre hender, ja, men det er fremdeles veldig åpent, understreker tyskeren.

– Fast bestemte på å klare fantastiske ting

Liverpool har i løpet av de siste månedene spist seg nærmere og nærmere Manchester City. Merseyside-klubben har vunnet sine åtte siste kamper i ligaen og Klopp er klar på at de må fortsette i det sporet for å ha en sjanse.

– Det er selvsagt planen å fortsette å være så er å være så irriterende som mulig. Vi er nødt for å vinne kampene våre, og vi er fast bestemte på å klare fantastiske ting. Kan vi vinne de resterende ti kampene? Det høres ikke sannsynlig ut, men vi vil gi det et forsøk, sier Klopp.

Men før Liverpool for alvor puster Manchester City i nakken må de få med seg alle poengene fra Emirates. Og med et Arsenal i form, kan det bli en utfordring for Klopp og hans menn.

Manchester Citys gjenstående kamper: Burnley - Manchester City Manchester City - Liverpool Wolves - Manchester City Manchester City - Brighton Manchester City - Watford Leeds - Manchester City Manchester City - Newcastle West Ham - Manchester City Manchester City - Aston Villa

– Jeg forventer en veldig god kamp. Det er ikke mange kamper Liverpool spiller som ikke blir en veldig god kamp. Liverpool drar til Emirates for å vinne, de har en fantastisk angrepsrekke, mens Arsenal også er i god form. Jeg tror det blir en fantastisk fotballkamp, sier Manchester United-legende og nåværende ekspert for Sky Sports, Gary Neville til TV 2.

Men selv på en veldig god dag, tror Neville det kan bli tøft for Arsenal.

– Liverpool er et bedre lag enn Arsenal. De har fem av de beste angriperne i verden på laget. Diaz har kommet inn og er helt fantastisk. Diaz, Mané, Salah. Firmino og Jota... Liverpool har fem fantastiske spisser som kan score mål, sier Neville og understreker:

– Liverpool er et farlig lag og kan vinne 3-0 over Arsenal. Arsenal kan spille veldig bra og fremdeles tape. Så gode er Liverpool.