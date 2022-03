Sivile holdes som gisler i Mariupol: – Trolig en krigsforbrytelse

– I går tok russerne over 400 gisler, og i dag skyter de fra sykehuset. Dette truer evakueringen, sier Ukrainas visestatsminister.

Lokale myndigheter i Ukraina meldte tirsdag at russiske tropper hadde okkupert et sykehus i Mariupol og tatt flere hundre sivile som gisler.

Regionlederen i Donetsk, Pavlo Kyrylenko, skrev på sosiale medier at 100 pasienter og ansatte ved det regionale intensivsykehuset, samt 400 mennesker som er bosatt i nærområdet, ble tatt til gisler og stengt inne i sykehuset.

– Det er umulig å komme seg ut av sykehuset. Det skytes, og vi sitter i kjelleren. Ingen har kunne kjøre inn til sykehuset på to dager, sier en sykehusansatt ved sykehuset, gjennom Kyrylenko.

Han hevder også at de innesperrende menneskene holdes som menneskelige skjold.

Mariupol har lidd store tap av sivile, ifølge lokale myndigheter. Evakueringen av befolkningen går også tregt. Bildet er tatt 13. mars. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

To av byens sykehus

Den ukrainske visestatsministeren, Iryna Vereshchuk, bekreftet onsdag det er tatt flere hundre gisler på sykehuset, og at det rapporteres om skyting derfra.

– Dette truer den humanitære korridoren, sa hun i en tale til folket.

Sykehuset hvor sivile skal holdes fanget, skal ligge nordvest i byen. I forrige uke, 9. mars, ble et av byens andre sykehus bombet av russere.

Et barnesykehus i Mariupol ble bombet onsdag i forrige uke. Nå melder ukrainske myndigheter om at nok et sykehus er ute av spill - og at russere har beleiret seg på sykehuset med flere hundre gisler. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Tre personer døde i angrepet, blant annet en seks år gammel jente. 17 personer ble skadet.

Dette bildet gikk verden rundt da barnesykehuset i Mariupol ble bombet i forrige uke. Kvinnen som her blir evakuert, døde senere av skadene, sammen med det ufødte barnet. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Krigsforbrytelser

Det er nå tre uker siden krigen startet, og i forrige uke startet Den internasjonale straffedomstolen (ICC) sin etterforskning av internasjonale forbrytelser i Ukraina.

Dette inkluderer folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

– Gisseltaking er en krigsforbrytelse, og er definert som krigsforbrytelse i for eksempel i Genèvekonvensjonene av 1949.

Gro Nystuen, assisterende direktør NIM. Foto: NIM

Det sier Gro Nystuen, jurist med doktorgrad i folkerett og assisterende direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

– Det er vanskelig å si noe om konkrete situasjoner og meldinger fra Ukraina, men på et generelt grunnlag kan det være ulike årsaker til at sivile holdes fanget - og likevel ikke nødvendigvis blir definert som gisler, sier hun.

Nystuen understreker at dersom sivile blir holdt som gisler - og russerne truer med å drepe, skade eller fortsette å holde gisselet fanget - og dette gjøres for å presse eller true en tredjepart for å få dem til å gjøre - eller ikke gjøre noe - er dette krigsforbrytelser som vil omfattes av blant annet den internasjonale straffedomstolen.

– Så dersom dette er en gisselsituasjon, vil det være en krigsforbrytelse, sier hun.

Sliter med evakueringen

Lokale myndigheter rapporterer over 2500 personer i Mariupol mistet livet siden krigen startet.

– Russerne har tatt over 400 sivile til fange og det skytes fra sykehuset. Dette truer den humanitære korridoren, sier visestatsminister i Ukraina, Iryna Vereshchuk til befolkningen onsdag formiddag. Foto: Skjermdump 16. mars

– Arbeidet med evakueringen er vanskelig. I dag har Russland brutt våpenhvilen og skutt på busser og biler i den humanitære korridoren, sier visestatsminister Iryna Vereshchuk onsdag morgen.

– Vi kan derfor ikke evakuere flere fra Marupol i dag, men vi jobber fremdeles med å finne sikre ruter for leveranse av humanitær hjelp.