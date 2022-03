Mann dømt for grov hvitvasking av koronamidler

En 37 år gammel mann fra Sandefjord er dømt til ett år og to måneders fengsel for å ha latt kontoen sin bli brukt til hvitvasking av 2,1 millioner kroner.

Deler av midlene skal ha kommet fra Navs lønnskompensasjonsordning i forbindelse med koronapandemien, skriver NRK.

Til sammen var over 1,3 millioner kroner av beløpet fra bedragerier mot Nav. Andre midler var utbytte fra andre straffbare handlinger.

Mannen erkjente ikke straffskyld, og hevdet at han ikke var klar over at pengene som ble overført til hans kontoer stammet fra kriminelle handlinger. Det var ikke en forklaring Vestfold tingrett fant troverdig.

I tiltalen kommer det fram at etterforskningen kobles til en dom fra Oslo tingrett i desember, der en annen mann ble dømt til fem og et halvt års fengsel for en rekke Nav-bedragerier.

Fem av de 14 månedene i dommen gjøres betinget. I tillegg til fengselsdommen dømmes mannen til inndraging av 85.000 kroner.