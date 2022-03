Nye boliger 9 prosent dyrere i slutten av 2021 enn året før

Blokkleiligheter og småhus hadde en enda høyere prisvekst, på 10,5 prosent, skriver Statistisk sentralbyrå.

Høyere prisvekst fra år til år for nye småhus har det ikke vært siden 2019.

For de nye eneboligene økte prisen med bare 5,6 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2020. Fra 3. til 4. kvartal i 2021 falt imidlertid prisen med 1 prosent.

Prisene på brukte boliger hadde en vekst på 9 prosent for eneboliger, 8,5 prosent for småhus og 5,9 prosent for blokkleiligheter fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal 2021.