Privatfly med oligarker har satt Israel i skvis: – Er i en spesiell situasjon

De siste ukene har et titalls antall privatfly fra Russland landet i Israel, ifølge Times of Israel.

Mange rike, russiske oligarker merker nå at de knallharde sanksjonene fra USA, EU og Storbritannia begynner å bite. Frosne bankkontoer og beslaglagte luksuseiendommer og yachter gjør at flere av dem nå benytter seg av at de har flere statsborgerskap.

I ISRAEL: Mandag ble Chelsea-eier Roman Abramovitsj fotografert i VIP-loungen på Ben Gurion-flyplassen i Israel. Foto: NTB

Mandag ble Chelsea-eier Roman Abramovitsj fotografert i VIP-loungen på Ben Gurion-flyplassen i Israel, han skal angivelig ha kommet til landet søndag, for så å reise videre til Istanbul mandag, melder Reuters.

Abramovich er en av sju russiske oligarker som er satt på sanksjonslisten etter at Russland invaderte Ukraina. Han har både russisk, israelsk og portugisisk statsborgerskap, også flere andre russiske oligarker har doble statsborgerskap.

– Vil ikke bryte forbindelsen

Israel er et av landene som ennå ikke har innført sanksjoner mot Russland eller oligarkene som anses som Putin-venner. Landet er nå under press fra blant annet USA for å ta grep som sørger for at de ikke blir en frihavn for russisk-jødiske oligarker. Landet får også kritikk for å ikke støtte Ukraina nok.

Seniorforsker ved OsloMet, Jørn Holm-Hansen, sier Israel er i en skvis når det gjelder russiske oligarker som kommer til landet.

EKSPERT: Jørn Holm-Hansen, seniorforsker ved OsloMet.

– De forholder seg litt sånn nølende til det, for de har ikke selv innført sanksjoner. Det har de ikke mulighet til. I henhold til eget lovverk kan de ikke gjøre det mot stater de ikke har definert som fiende.

Samtidig har Israel stilt seg på Ukrainas side, moralsk, sier Holm-Hansen.

– Det har de gjort gjennom uttalelser og også ved å gi nødhjelp. Samtidig vil de ikke bryte forbindelsen de har med Russland, så det er en slags balansegang her.

VIL IKKE BLI FRIHAVN: Israels utenriksminister, Yair Lapid. Foto: Oded Balilty

Israels utenriksminister, Yair Lapid, har likevel gjort det klart at de ikke skal være et sted hvor man kan omgå sanksjonene. «Problemet» deres er at lovverkene setter klare grenser.

– Israelsk lov sier at man ikke kan arrestere noen som det ikke er utstedt arrestordre på, og Israel er i en spesiell situasjon fordi de skal være et hjemsted for alle jøder. Så det å avvise en person med jødisk bakgrunn kan være i strid med en annen lov, sier Holm-Hansen.

BESLAGLAGT: Denne luksusboligen i London tilhører en russisk oligark, men ble mandag beslaglagt av britisk politi. Foto: Peter Nicholls

Spyttet inn store summer i Israel

Chelsea-eier Abramovitsj er i tillegg til å ha Israelsk statsborgerskap, tungt inne i landet økonomisk. Han har spyttet store summer inn i veldedige formål, religiøse organisasjoner, sykehus og også i det viktige holocaustminnesmerket Yad Vashem i Jerusalem.

Holm-Hansen sier russere med jødisk bakgrunn og israelsk statsborgerskap er viktige i Israel. Ikke bare oligarker, men også i andre sektorer av samfunnet, sier han.

– Vi må huske på at det knapt finnes en by i Ukraina eller Russland med internasjonal flyplass, hvor de ikke har direkteflyvninger til Israel flere ganger i uken. Det er en og en halv million såkalte russisktalende i Israel, de kommer ikke bare fra Russland, men også Ukraina og andre tidligere sovjetstater. For Israel er dette som en del av deres egen befolkning.

Seniorforskeren tror Israel nå ønsker seg en meklerrolle i krigen.

– Det er viktig for dem å få den diplomatiske fjæren i hatten, og så er det viktig å opprettholde et godt forhold til både Ukraina og Russland.

– Veldig upopulært

Holm-Hansen peker på at Russland er militært inne i Israels naboland, Syria.

– Derfor er det viktig for Israel å opprettholde den kontaktlinjen de har med dem, slik at det ikke oppstår militære misforståelser.

– Hvordan blir det sett på med ukrainske øyne at russiske oligarker kan oppholde seg i Israel for å unngå sanksjoner?

– Det er ikke populært. Det er veldig upopulært.

Selv om USA presser på for at Israel skal innføre sanksjoner mot Russland og oligarkene, tror ikke Holm-Hansen at de lar seg presse lett.

– De bryr seg om det. USA er en veldig viktig alliert. Men samtidig er Israel en ganske egenrådig stat, de føyer seg for eksempel ikke for FN-vedtak. Så de lar seg nok ikke kue.

Likevel er det det nå krefter i Israel som tar til orde for at lovverket endres, slik at sanksjoner mot Russland og tiltak mot oligarker blir mulig.

– Som i mange andre sammenhenger i Israel, er det livlig debatt om det.