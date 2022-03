Etter et rekordår for nybilsalget her hjemme i fjor, har antall nyregistrerte biler bremset kraftig opp i år. I februar var nedgangen på nesten 25 prosent.

Men her er det viktig å holde salg og registrerte biler fra hverandre. Det er nemlig ingen ting som tyder på at salget har bremset opp. Problemet nå er at importørene ikke klarer å skaffe nok bilder, dermed blir det også lange ventelister.

NAF tror ventetiden på nye biler vil øke enda mer fremover.

– Både Ukraina og Russland er viktige underleverandører av bildeler og råvarer til bilindustrien. Krigen betyr at forbrukerne må forvente at den globale bilproduksjonen bremses enda mer på toppen av korona-forsinkelsene, sier Thor Egil Braadland som er myndighetskontakt i NAF.

Krigen stopper deleproduksjonen

Korona har ført til stor mangel på halvledere som er avgjørende for bilenes elektronikk. Med Ukraina-krigen er det ikke bare drivstoffprisene som stiger. Russland er en av verdens største eksportører av nikkel til elbilbatterier og metallet palladium som brukes i katalysatorer i bensin- og dieselbiler.

Ukraina lager neon-gass, som trengs for å produsere halvledere som inngår i alle biler.

– Summen av dette er redusert produksjon av biler og lengre ventetid for mange som har bestilt eller tenker på å kjøpe ny bil, sier Braadland.

NAF frykter at ventetiden på elbiler vil bli enda lenger, samtidig som andre markeder nå etterspør disse bilene i større grad enn før. Foto: NAF.

Norge er et lite marked

Han mener at det som skjer nå gir en dobbel negativ effekt for norske bilkjøpere:

– Etterspørselen etter elbiler vil øke i Europa, som en konsekvens av færre bensin- og dieselbiler på markedet. I en situasjon hvor etterspørselen på elbiler øker, samtidig som tilbudet av nye biler synker, er det langt fra garantert at Norge vinner kampen om hvor de nye elbilene skal. Norge er et av de minste bilmarkedene i verden. Så når større land vil ha flere elbiler, får de det, mens vi må vente, mener han.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen følger det norske nybilmarkedet tett. Han deler NAFs hovedinntrykk om situasjonen nå, men peker på at det også finnes unntak.

Skoda Enyaq er en svært populær bil i Norge. Det er en også en av bilene det nå er betydelig leveringstid på.

Telle på knappene

– Det er flere bilmerker som av ulike årsaker klarer å levere biler, tross utfordringer. Det største og viktigste er Tesla som så langt later til å ha gått klar av det meste. De leverte ut Model 3 og Model Y i store antall i fjor – og vi forventer at det vil fortsette i år. Det er også flere kinesiske elbilmerker som har biler på lager eller kan levere på kort tid. De har naturligvis en stor fordel slik markedet ser ut nå, sier Møller Johnsen.

– Hva tenker du bilkjøpere flest mener er akseptabel ventetid?

– Det varierer naturligvis mye. De fleste er nok innforstått med at det tar noen måneder fra bestilling, til man får bilen. Mitt inntrykk er at to-tre måneder og opp til et halvt år er OK for mange. Mye lengre enn det – da tror jeg mange begynner å telle på knappene. Problemet er at mange modeller nå har betydelig lengre ventetid enn det også. Når vi snakker ett år og mer, da er det mange som begynner å lure på om det er verdt det. Det kan tross alt skje ganske mye i nybilmarkedet på den tiden, avslutter Møller Johnsen.

Kutt i drivstoffavgiftene

NAF tror en konsekvens av lang ventetid kan bli at flere beholder sine diesel- eller bensinbiler lengre enn de hadde tenkt. Med de høye drivstoffprisene, mener Braadland at regjeringen må bruke flere verktøy for å gjøre ventetiden enklere for folk:

– Kutt i drivstoffavgiftene er overmodent. Regjeringen må nå innfri løftene om å sette ned avgiftene på bensin og diesel. Når folk ikke engang får sjansen til å bytte til elbil, er dette et selvsagt grep, sier Braadland.

