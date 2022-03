500 ukrainere skal være tatt som gisler

Russiske styrker har inntatt et sykehus i Mariupol og holder rundt 500 mennesker som gisler, ifølge guvernøren i Donetsk. Ukraina har slått tilbake et russisk angrep i Kharkiv, og USA kommer med ytterligere militærhjelp.

Ifølge Donetsk-guvernør Pavlo Kyrylenko drev russiske styrker rundt 400 mennesker fra nabobygg inn på sykehuset. På Telegram skriver han at rundt 100 leger og pasienter også antas å være på sykehuset.

Ifølge Kyrylenko bruker styrkene dem inne i sykehuset som menneskelige skjold, og de tillater ingen å dra.

– Det er umulig å forlate sykehuset. De skyter mye, sier han.

Hovedbygget ved sykehuset har fått store skader i artilleriangrep, men helsepersonell har fortsatt å behandle pasienter på midlertidige sengeposter i kjelleren, ifølge Kyrylenko.

Han ber verden svare på de «grove overtrampene av normene og skikkene ved krig, disse sjokkerende forbrytelsene mot menneskeheten».

Det ukrainske forsvaret sier at Russland forsøker å sperre av byen fra utkantene i både vest og øst. På Facebook skriver generalstaben at det er «store tap».

Ukraina slo tilbake

Ukrainske styrker slo tirsdag kveld tilbake et russisk angrep mot Kharkiv, sier myndighetene i regionen.

De russiske styrkene skal ha forsøkt å storme byen fra en forstad halvannen mil nordover, sier guvernør Oleh Synebugov.

SLO TILBAKE: Ukrainske styrker slo tirsdag kveld tilbake et russisk angrep mot Kharkiv, sier myndighetene i regionen. Her hjelper ukrainske soldater til med flytting av varer fra en butikk som ble ødelagt i artilleriangrep i byen. Foto: Andrew Marienko / AP

Ukrainske styrker var i stand til å «presse fienden bak forbi deres tidligere posisjon», skriver han på Telegram. Han kaller det for et «skammelig nederlag».

Det har ikke kommet opplysninger om tap på noen av sidene. Etter at mørket falt på tirsdag kveld, fortsatte russiske styrker med artilleriangrepene mot byen, Ukrainas neste største.

Byen, som ligger nær grensa til Russland, har blitt omringet av russiske styrker og har blitt kontinuerlig angrepet siden invasjonen av Ukraina startet.

Synebugov sa tirsdag morgen at russiske styrker natta i forveien hadde skutt mer enn 60 missiler mot sentrum av byen.

USA med ytterligere militærhjelp

President Joe Biden er onsdag forventet å annonsere at USA kommer til å gi en pakke på 800 millioner dollar i militærhjelp til krigsherjede Ukraina. Dette tilsvarer over 7 billioner norske kroner.

Det er en amerikansk offentlig tjenesteperson som har tipset nyhetskanalen CNN om militærhjelpen.

MILITÆRHJELP: USAs president Joe Biden vil kunngjøre en ny pakke på 800 millioner dollar i militærhjelp til Ukraina onsdag, opplyser kilder til flere medier. Her jobber brannvesenet på stedet etter at en boligblokk ble ødelagt i et russisk bombeangrep i Kyiv. Foto: Vadim Ghirda / AP

Med dette beløpet har USA denne uken støttet Ukraina med 1 billion dollar den siste uken, og alt i alt er Biden-administrasjonen oppe i 2 billioner dollar i støtte til landet siden starten av krigen.

Ifølge kilder kjent med emnet, kommer den nye pakken til å inneholde panservernmissiler. USA kommer imidlertid til å styre unna en no fly-sone over Ukraina, og vil heller ikke inkludere jagerfly i pakken, noe som president Volodymyr Zelenskyj har etterspurt.

– Kommer til å stå opp mot Putin

Rundt ti av 600 russiske krigsfanger i Ukraina har dukket opp på pressekonferanser med budskap som går imot Russlands krigføring. Noen av sitatene fra fangene er som følger:

– Jeg vil be vår øverstkommanderende om å stoppe terrorhandlinger i Ukraina, for når vi kommer tilbake kommer vi til å stå opp mot ham.

– Putin har gitt ordre om å begå forbrytelser. Det er ikke bare for å demilitarisere Ukraina eller beseire Ukrainas væpnede styrker, men nå blir byer med fredelige sivile ødelagt.

– Forbrytelsene vi begikk: vi vil alle bli dømt.

De offentlige opptredende til fangene kan ifølge CNN være tvilsom under Genève-konvensjonen, hvor unødig ydmykelse av krigsfanger forbys. Det er mulig at fangene føler seg presset til å støtte opp under ukrainske myndigheters synspunkter.