United-legende med tirade mot klubben

Manchester United må belage seg på nok en troféløs sesong. Torsdag kveld røk de ut i åttedelsfinalen i Champions League etter 1-2 sammenlagt mot Atlético Madrid.

– Det er den klubben i Europa som har underprestert mest denne sesongen. De har brukt en formue. De hentet Ronaldo, ble nummer to i ligaen forrige sesong og kom til finalen i Europa League, men de har falt helt sammen, sier Gary Neville om Manchester United etter Champions League-exiten.

Dermed brast håpet om at den gjeveste europacupen kunne berge stumpene av en skuffende United-sesong.

Ronaldo raste etter baklengsmål

– Det er noe galt i garderoben, men også på banen. Jeg vet ikke hvor Manchester United er. Det er ingen plan. Er de et kontringslag, et ballbesittende lag, et pressende lag, et direkte lag? De er ingen av delene. Jeg ser ikke noe mønster, sier Neville.

– Må finne en ny måte å vinne på

De røde djevlene har ikke vunnet et trofé siden 2017 og er inne i sin verste titteltørke på 40 år.

– Dette var den beste fotballklubben i England, kanskje i verden. Nå er klubber som Liverpool, Manchester City og Chelsea milevis foran. Manchester United er milevis bak overalt. Det må starte på nytt utenfor banen. Rekruttering, sportsdirektør, CEO, eierskapet. Det har vært dårlig på alle områder de siste ti årene, sier Neville og fortsetter:

– Det er derfor de ikke har vunne et trofé på fem år, og ikke vunnet et trofé av betydning på ti år. Det er stort problem, for de bruker milliarder av kroner. Hvis du går til butikken og bruker mye penger, forventer du å få med noen fine klær. Manchester United får ikke med seg noe, sa Neville.

Stormet av banen mens han ble pepret av rasende fans

Sky Sports-eksperten vant Champions League to ganger med Manchester United når Alex Ferguson regjerte.

– Manchester United må finne en ny måte å vinne på. Det tok Liverpool 30 år, men de har en fantastisk manager og en fantastisk rekrutterings-strategi. Manchester United må finne det nye Manchester United, ikke det gamle. De er desperate. De har brukt en formue, og de drar hjem i kveld helt knust. De leverte en veldig dårlig prestasjon i kveld. Det er ikke bra nok. Manchester United vet ikke lenger hvordan de vinner store kamper lenger.

Kampen om topp fire

Manchester United må dermed klare topp fire i Premier League for å delta i Champions League neste sesong.

– Det er ni kamper igjen å spille, og vi vil gjøre alt vi kan for å få høyest mulig plassering og kanskje få Champions League igjen. For å klare det, må vi vinne de fleste av de ni kampene. Akkurat nå tenker vi ikke på hvordan vi skal tette gapet opp til de beste lagene. Det er for tidlig, sier Manchester United-manager Ralf Rangnick rett etter tapet for Atlético Madrid.

Neville er klokkeklar på at det må nye koster til på Old Trafford.

– Ralf Rangnick vil ikke være manager i Manchester United etter sesongen. Om han får en annen rolle i klubben vil kanskje bli diskutert. Men det er ikke han sin skyld. Etter 3-2-seieren mot Tottenham var han heller ikke glad. Han liker ikke det han ser, verken på eller utenfor banen. Og jeg kan kan lukte det. Det er en vanskelig situasjon.

Manchester United ligger på femteplass i Premier League, med ett poeng opp til Arsenal på på fjerdeplass som har tre kamper mindre spilt.

– Manchester United kan ikke bare fullføre sesongen uten et trofé, men også uten Champions League-spill neste sesong, og det kan få store økonomiske problemer, sier Neville.