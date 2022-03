Vidunderbarnet om den tøffe tiden: – Det var fælt

Se El Clásico på TV 2 Sport Premium 1 og Play søndag fra kl. 20.00!

Søndag er det duket for LaLigas største begivenhet – El Clásico.

Stiller spørsmål ved stortalent: – Voks opp!

Real Madrid har etter alt å dømme festet grepet om årets ligatittel, mens høstens mørketid under Ronald Koeman ga katalanerne en altfor treg start på sesongen.

Fremadstormende Barcelona har derimot mye å smile for nå til dags. Med fire strake ligaseiere, i tillegg til å være det beste LaLiga-laget i 2022, ser det plutselig mye lysere ut.

Barcelona-profilene Ferran Torres og Pedri sier til TV 2 at de er optimistiske før helgens sammenstøt.

Pedri har de siste to årene seilet opp som et av Europas aller heteste fotballtalenter og det med god grunn.

Midtbanejuvelen, kun 19 år gammel, har allerede etablert seg som en fast brikke i Barcelona, og har ikke minst storspilt på det spanske landslaget.

I intervju med TV 2 hyller han sin nåværende trener Xavi.

– «El mister» (treneren) har hjulpet oss utrolig mye. Han var midtbanespiller selv og for oss unge, så er det en enorm hjelp å ha ham. Han kom inn med et stort ønske om å gjøre det bra, slik han gjorde det som spiller, og å ha ham som trener er en glede.

– Siden vi har sett ham på banen, så visste vi at han ønsker å kontrollere kampene. Det gjorde han som spiller og det ønsker han å gjøre som trener. Ha ballen, kontrollere kampen og at Barcelona dominerer, fortsetter Pedri.

19-åringen skadet hamstringen i september, og var ute i over 100 dager – et stort slag for både ham selv og klubben.

– Å være utenfor laget var fælt. Jeg foretrekker jo å spille, løpe det jeg kan for å hjelpe laget. Men fra utsiden så jeg positivt på laget, sier han om skadefraværet.

Nå, tilbake på sitt beste i et lag som har storspilt siden nyttårsskiftet, påpeker Pedri at lyspunktene er tydelige å se i Catalonia.

– Vi spiller gode kamper nå, men slet med å finne målet. Jeg tror det manglet litt klarhet og med nysigneringene som har kommet, så går det mye bedre.

– En veldig tøff Clásico

Ferran Torres kom til Barcelona fra Manchester City i januar. Etter en laber start siden returen til hjemlandet, har 22-åringen endelig begynt å vise hva han er laget av.

– Det har vært en litt rar tilvenning. Jeg kom hit med en skade, ble frisk, begynte å spille og da var det masse greier om at jeg ikke scoret mål. Det var snakk om at jeg kom til mange sjanser, men ikke klarte å score – at jeg manglet det i meg. Jeg forholdt meg bare rolig, fortsatte å jobbe og jeg tror at når du jobber sånn, så får du resultater til slutt, sier Torres til TV 2.

Teknikeren har også tro på eget lag til søndagens rivaloppgjør.

– Real Madrid kommer i en veldig god form. De er på et veldig høyt nivå, men det er vi også. Vi kommer til den kampen etter å ha vist oss fra en god side og spilt god fotball de siste par månedene. Jeg tror det blir en veldig tøff Clásico. En bra kamp. Jeg håper vi klarer å ta med oss alle de tre poengene.

– Til syvende og sist er El Clásico den kampen i året man lengter mest etter. Barcelona kommer til denne kampen uten å ha klart å vinne de fire-fem siste clásicoene. Men jeg tror dette er en god mulighet for oss til å ta disse tre poengene, legger han til.

LØSNET ENDELIG: Det ser ut til å ha løsnet for Ferran Torres i Barcelona. Her feirer han sitt første mål mot Osasuna forrige helg. Foto: JOSEP LAGO

Selvsikker

I Manchester City spilte Torres under tidligere Barcelona-trener Pep Guardiola, som katalanerne hadde noen av sine aller beste år under. Da var nåværende trener Xavi Hernández maestroen i hjertet av midtbanen, og en svært sentral brikke i storhetsperioden under Guardiola.

– I ordets beste mening, så er de jo noen «fotball freaks». De elsker å se på fotball døgnet rundt, og analysere motstandere. Det er viktig for oss spillere for at de skal gi oss verktøyene vi trenger for å angripe motstanderne våre, sier 22-åringen om sine to læremestre.

På spørsmål om hvem han vil trekke fram som en nøkkelspiller fra hvert lag å se opp for, sparer Torres på ingen måte på selvtilliten.

– Jeg tror jeg vil si meg selv. Det er min første Clásico, på Bernabéu med deres fans. Hos Madrid vil jeg si hele laget. De kommer i veldig god form og individuelt har de mange gode spillere, men som lag er de enda et steg foran.

Uansett hvordan helgens toppkamp utspiller seg, har Barcelona en lys framtid i vente.

Med et ungt og lovende lag, ledet av en hærfører som er katalansk tvers igjennom og et meget spennende sommervindu foran seg, har trenden gått fra dyster i høst til optimistisk i vår.

– Jeg synes alle de unge som kommer inn i laget nå, som meg, Ansu, Gavi, Nico, alle de andre som har kommet opp – alle er med å bidra for laget. De har en enorm fremtid. Gavi har allerede vist det hver kamp han spiller, det samme har Nico – det er de som har hatt størst innvirkning. Resten bidrar også mye for laget både utenfor og på banen. De er bra personer og jeg må si at vi har en veldig bra gruppe, avslutter en positiv Pedri.

Vidunderbarnet hyller Xavi: – Hjulpet oss utrolig mye