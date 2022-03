Sondre Justad har fått seg kjæreste

GOD KVELD NORGE (TV 2): I et nytt innlegg på Instagram avslører artist Sondre Justad at han har fått seg kjæreste.

Tirsdag kveld la Sondre Justad (31) ut et bilde av et notat med en tekst han har skrevet på Instagram.

I teksten kan han røpe at han har fått seg kjæreste. Hvem personen er, sier han ikke noe om.

Justad skriver at de møttes i begynnelsen av pandemien, etter at han likte et bilde av den hemmelige mannen på Instagram. De begynte så å snakke over direktemeldinger på appen, før de noen dager senere bestemte seg for å ta praten på FaceTime.

Videre utdyper artisten at de snakket sammen daglig over telefon i en måned før de bestemte seg for å treffes.



Han skriver at det var nervepirrende, men også ganske naturlig etter å ha snakket sammen daglig over en lengre periode. Justad forteller også følgerne sine at de nå er samboere.

Sondre Justad er en av Norges største artister, kjent for låter som «Riv i hjertet», «Ikke som de andre» og hans nyeste singel «Pause fra mæ sjøl».

God kveld Norge har foreløpig ikke lyktes med å få en kommentar fra Sondre Justad.