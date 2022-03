Manchester United slått ut - raste etter matchvinnerscoringen

Atlético Madrid kan juble for kvartfinale i Champions League etter 2-1-seier sammenlagt mot Manchester United.

Manchester United-Atlético Madrid 0-1 (1-2 sammenlagt)

Se scoringen som opprørte Manchester United-spillerne øverst!

Manchester United er ute av Champions League, og er avhengig av å komme seg inn blant topp fire i Premier League for å delta i turneringen neste sesong.

Etter 1-1 i den første åttedelsfinalen mot Atlético Madrid var det helt åpent før returen på Old Trafford. Der ble Renan Lodi kampens eneste målscorer Atlético Madrid er klare for kvartfinalen.

– Manchester United fikk med seg et godt utgangspunkt fra Madrid. men snubler på hjemmebane, på drømmenes teater. Drømmen er knust, kommenterte Øyvind Alskaker etter kampen.

– For Rangnick og Manchester United tror jeg dette kan bli en veldig, veldig tung vår, fulgte Alsaker opp.

Manchester United-legenden Gary Neville var lite imponert over de røde djevlene:

– Jeg synes første omgang var grei, men i den andre er det ingen idé. Ingen plan B. Jeg synes byttene som ble gjort var svake. De ble bare dårligere, mer desperate og visste ikke hva de skulle gjøre. Det var en dårlig forestilling av Manchester United, sa Gary Neville til TV 2 etter kampen.

– Det er hardt

Manchester United-kaptein erkjenner at laget ikke har vært gode nok denne sesongen.

– Vi er skuffet. Guttene er veldig såret i garderoben. Vi ga alt, men vi er skuffet på fansens vegne. Vi har ikke gitt dem nok denne sesongen. Jeg er sikker på at de er frustrert. Vi kan gjøre mer som et lag. Vi skylder det til klubben og fansen, sier Harry Maguire

– Vi må se på oss selv, vi ga alt, men det var ikke nok. Vi må forbedre oss, og det vet vi, legger han til.

De røde djevlene er ute av samtlige cup-turneringer denne sesongen, og har nå bare Premier League å spille for.

– Vi har ni viktige kamper igjen i Premier League. De må vi bruke til å få smilene tilbake på ansiktet til supporterne våre. De fortjener bedre enn det de får akkurat nå.

– Det er ikke godt nok. Det er hardt for klubben, for oss og fansen. Dette er hvor vi er for øyeblikket. Det er en vanskelig situasjon. Vi må bare fortsette å kjempe, sier David de Gea til.

Raste etter scoring

Manchester Uniteds målscorer i den første kampen, Anthony Elanga, var nær scoring etter 13 minutter. Vertene rullet fint opp ute til høyre, og Bruno Fernandes banket ballen inn foran mål. Elanga kom til avslutning, men svensken satt ballen rett i hodet på gjestenes keeper Jan Oblak.

Like etter kom gjestene til sin første store mulighet. Rodrigo De Paul fikk Old Trafford til å holde pusten når han klemte til fra distanse. David De Gea måtte ut i full strekk og stoppet argentineren fra nettsus.

Etter en halvtime ble det imidlertid nettsus for spanjolene, men Joao Felix ble avblåst for offside.

Men gjestene trengte ikke vente lenge på å få kampens første scoring. For fem minutter før pause rullet Atlético opp. Felix hælsparket til Antoine Griezmann som la inn i boksen. På bakre stolpe stanget Renan Lodi ballen via gresset og i mål. Dermed var 1-0 et faktum.

Etter scoringen raste Manchester United, fordi de mente de skulle hatt frispark i forkant når Elanga ble felt i motsatt ende 37 sekunder før scoringen.

– Jeg synes det var noen merkelige dommeravgjørelser. Jeg vil ikke si de var avgjørende, men han falt for ofte for driling på tid og slikt. Fire minutt tillegg er bare en vits for meg, fortsetter Manchester United-manageren.

TV 2s fotballeksperter stilte seg svært kritisk til dommerens valg om å ikke dømme frispark.

– Han skulle hatt frispark der Elanga, men det blir det ikke, og da får Atlético Madrid muligheten til å angripe. Jeg mener han (Reinildo Mandava) gjør så Elanga kommer ut av balanse, så det kan dømmes på. Men det er som sagt 37 sekunder før scoringen, sa TV 2s fotballekspert Petter Myhre i pausen, og fikk støtte av ekspertkollega Morten Langli:

– Jeg skjønner at Manchester United er forbanna. De føler de har hatt noen viktige dommeravgjørelser mot seg, blant annet et frispark som Bruno Fernandes ville ha og den situasjonen med Elanga og Oblak tidlig i omgangen. De har ikke fått noe gratis på hjemmebane, fulgte TV 2s fotballekspert Morten Langli opp.

Mer Elanga

Like etter hvilen kom Elanga til nok en sjanse. Fra noe skrå vinkel kom 19-åringen til avslutning, men ballen gikk like utenfor stolpen.

Etter en times spill kom Jadon Sancho til en kjempesjanse. Dalot la inn og på bakre stolpe klemte Sancho til på volley, men 21-åringen blåste ballen like utenfor krysset.

Drøyt 20 minutter før slutt gjorde Ralf Rangnick et trippelbytte. Paul Pogba, Marcus Rashford og Nemanja Matic kom inn for de røde djevlene.

Snaut ti minutter senere kom hjemmelaget til en god mulighet. Alex Telles slo et frispark på pannebrasken til Raphael Varane som kom til avslutning, men Jan Oblak reddet mesterlig.

Vertene fortsatte å presse på for scoring, men lyktes ikke. Dermed endte det 2-1 sammenlagt til Atlético Madrid, og Manchester United er ute av Champions League.

I den andre åttedelsfinalen tok Benfica seg videre etter 3-2 sammenlagt mot Ajax.

Bayern München, Liverpool, Manchester City og Real Madrid avanserte til kvartfinalene i forrige uke.

Juventus-Villarreal og Lille-Chelsea spiller sine returoppgjør onsdag.