Skadd under håndballkamp – slik påvirkes The Voice

GOD KVELD NORGE (TV 2): Programleder i The Voice, Siri Avlesen-Østli (37), skadet seg under en håndballkamp mandag.

Dette delte programlederen selv på Instagram tirsdag.

Til God kveld Norge sier hun at hun skulle ta et returløp ni sekunder før slutt, der hun løp baklengs og plutselig hørte et smell før hun falt sammen.

– Da smalt det, og det gjorde fryktelig vondt. En venninne kjørte meg på legevakten og der fikk jeg bekreftet at det var avrevet akilles, forteller Avlesen-Østli.

Videre sier hun at hun må være helt i ro i to uker fremover, og at hun må belage seg på hele åtte uker med skinne på foten. Programlederen mener det er mest kjedelig med tanke på barna, da hun ikke får sykle eller spille fotball med dem fremover.

– Men jeg får bare finne ting jeg faktisk kan gjøre til det blir litt bedre.

Avlesen-Østli må nå bruke krykker i minst to uker, sannsynligvis litt lengre.

– Nå jobber vi med forberedelsene til livesendinger på The Voice, og det kan jeg heldigvis jobbe med hjemmefra, sier hun til God kveld Norge.

Videre forteller hun at hun kommer til å måtte gå med skinne på sendingene fra april.

– Det er ikke så pent, men det lever jeg fint med. Heldigvis er det noen uker til, så jeg satser på at det ikke vil hindre meg noe særlig rent fysisk. Det skal gå fint, avslutter hun.

Avlesen-Østli har vært et kjent ansikt for TV 2-seere i en årrekke. Før programlederjobben i The Voice har hun vært å se i blant annet «Kompani Lauritzen» og «Skal Vi Danse», men også som sportsanker for TV 2.

Hun er gift med Erik Løkken Østli, og sammen har de to små barn.