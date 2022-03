Tok kontakt med russisk trenerkollega – ble sjokkert over svaret

Da Ingrid Landmark Tandrevold gjorde et seiershopp over målstreken på mixed stafett i Otepää sist søndag, gikk produsenten raskt til et bilde av skytetrener Siegfried Mazet på standplass.

Ikke fordi franskmannen jublet over nok en norsk skiskyttertriumf, men fordi han viste fram en T-skjorte under jakka.

«Athletes for Ukraine» sto det over et hjerteformet flagg i gult og blått.

Skjermdump fra Instagram

Mazet fikk mye støtte for gesten, og lever fint med at enkelte russere oppsøkte kommentarfeltet hans på Instagram for å protestere. Det samme skjedde med Tarjei Bø da han gjennom en video på samme plattform annonserte sin deltakelse i samme kampanje - «Athletes for Ukraine».

– Du svarer kanskje på én av 100 idiotiske kommentarer. Men av og til må du ta det litt med rota, du kan nesten kalle det et forsøk på humor for å få folk til å våkne opp litt, sier Bø om sitt valg om å svare en av russerne i kommentarfeltet.

Steilet over russersvar

Men én ting er hva folk du ikke kjenner skriver til deg på Instagram - noe annet er hva folk du har en relasjon til skriver.

Og for Siegfried Mazet var det en ubehagelig overraskelse å lese svaret han fikk fra sin russiske trenerkollega Sergey Bashkirov, etter å sendt en melding på WhatsApp der han spurte hvordan det sto til.

– Han svarte at han hadde det bra og ventet på avslutningen av den militære operasjonen. Jeg svarte «men det er ikke en militær operasjon, Sergey, det er krig». Han gjentok at det var en militær operasjon og at den snart var over. Det viste meg at de har fått med seg noe. De (russiske) trenerne har et åpent sinn slik vi kjente dem. Jeg vet ikke om det er fordi de ikke tør å skrive ordet krig, at de er redde for å bli overvåket eller noe. Men den holdningen passer altfor godt med den russiske holdningen vi hører gjennom mediene. De er som alle andre. Det var sjokkerende for meg.

Skjermdump: Instagram

– Du kjente ham ikke igjen?

– Jeg håpet han kunne si at det som foregikk var fullstendig galt. Men han sa ikke det. Han sa bare at de må vente til militæroperasjonen er over, og så kan vi se hverandre igjen. Men jeg tenker at hvis det er slik de tenker, vil vil aldri se hverandre. Hvis du er ute av stand til å se at det som skjer i Ukraina er galt, er jeg oppriktig sjokkert. Vi har snakket godt med russerne i skiskyttermiljøet og opplever som sagt at de har et åpent sinn. Men hvis selv ikke de forstår er det håpløst. Da vet jeg ikke hvordan vi kan hjelpe dem, sier Mazet.

Ingen flere dueller mot russere

Vetle Sjåstad Christiansen er en tredje nordmann som medvirker i en video lagt ut på Instagram-profilen til «Athletes for Ukraine».

Det er den tidligere tyske OL-vinneren i skiskyting fra Albertville i 1992, Jens Steinigen, og markedssjef Helmut Hanus i Kinetixx, står bak initiativet.

– De har allerede sendt noen busslaster med klær og utstyr ned til Ukraina. Så man føler at man kan bidra veldig direkte, sier Sjåstad Christiansen.

HAR HATT GOD TONE MED RUSSISKE RIVALER: Men nå tror Vetle Sjåstad Christiansen at han har møtt dem for siste gang i sporet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Han har lenge hatt en god tone med flere av russerne som til daglig konkurrerer i verdenscupen, men forventer at han har møtt dem for siste gang i sporet.

Og det til tross for at Sjåstad Christiansen har planer om å få med seg et OL til før karrieren er over.

– Jeg tror dessverre det, at jeg ikke vil konkurrere mot dem igjen. Så lenge Putin sitter med makta og tar seg de frihetene han gjør, tror jeg ikke idrettshverdagen til russiske utøvere vil normaliseres med det første. Og nå fikk jeg melding fra en russisk fan om at de blir utestengt fra Instagram, så det blir nok vanskelig å ha særlig kontakt med russerne framover, sier han.