– Håndball betyr ikke mest akkurat nå

Se Vipers-Storhamar onsdag fra kl.19.00 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play



Februar 2021 annonserte Vipers at de hadde signert med en av Sveriges beste håndballspillere gjennom tidene: Isabelle Gulldén. Bakspilleren tegnet en toårsavtale med Kristiansands-laget.

Hun forlot profflivet i franske Brest og ønsket en restart.

– Jeg tror jeg trenger noe nytt for å se om jeg kan bli så god som jeg har vært tidligere, fortalte Gulldén om valget til TV 2 i august.

– Da har du vært helt, helt i verdenstoppen?

– Ja, og jeg vil tilbake dit jeg var, sa midtbacken som ga seg på landslaget etter EM i 2020.

Men drømmen om den nye starten gikk fort i brast.

Kun en drøy måned senere kom den nedslående beskjeden: lillesøster Rebecca har fått kreft.

– Da visste vi ikke helt hvordan kreft det var, om det var spredning eller hvor alvorlig det var. Det var først da vi fikk beskjed i slutten av oktober at det virkelig ble alvorlig, forteller «Bella» til TV 2.

Første tanken var å reise hjem

På høsten fikk lillesøster beskjed om at det var en sjelden variant av livmorhalskreft. Den var aggressiv og hadde spredt seg.

Da ville «Bella» hjem til familien og vurderte å avbryte med Vipers.

SØSTRE: Isabelle og Rebecca Gulldén. Foto: Privat

– Det er klart at den tanken kom med en gang, fordi beskjeden var at det var kreft, den hadde spredt seg og var alvorlig. Så man sitter her og kan ikke gjøre noen ting. Men enn så lenge har hun svart bra på behandlingene og siden jeg ikke er med på landslaget lenger, så hadde jeg mer tid hjemme i november og desember. Og jeg har fått fri når jeg har behøvd det.

Og bakspilleren forteller om de tøffe månedene som har vært.

– I starten var jeg mer hjemme, i og med at vi ventet på beskjeder, og klubben har vært veldig fin med at jeg har fått reise. Men så har det også vært det å fokusere når jeg har vært på banen og når jeg har vært på trening. Jeg har forsøkt å holde oppe humøret og være så glad som man kan være, men det tøffe er når man kommer hjem. Og det verste er når jeg er helt alene.

32-åringen har egentlig ett år igjen av kontrakten med de regjerende Champions League-mestrene, men får lov til å bryte den til sommeren.

– Så fort beskjeden kom så var første tanken at jeg måtte bare hjem. Så har jeg vært veldig frem og tilbake om hva som er best, og har kommet frem til at håndballen er ikke det som betyr mest akkurat nå. Jeg vil være nære familie. Så det er klart at det blir et annet liv og det blir ikke på det høye nivået som jeg spiller på nå, forteller «Bella» om valget om å flytte hjem.

Strakk ikke til

Gulldén har signert for den svenske klubben LUGI. Der kommer hun også til å jobbe som utviklingsansvarlig samtidig som hun spiller.

– Det blir et helt nytt liv. Håndballen kommer til å fortsette så klart, men det blir også noe litt annet med sivil jobb på siden.

Dermed skal hun tilbake til svensk håndball og nærmere familien.

– Det er en konstant følelse av at man aldri strekker til vil jeg si. I starten da jeg var borte og gikk glipp av kamper, kjente jeg at man ikke strekker til for laget. Jeg har en familie her og sønnen min er i barnehage, da er jeg borte der. Og samtidig så er jeg borte fra familien min og søsteren min. Det er hele tiden en fight om at man ikke strekker til, forteller «Bella» og legger til:

– Og det liker jeg ikke. Jeg liker å være der for mine nære og kjære, slår hun fast.

FLYTTER: Isabelle Gulldén flytter hjem til Sverige etter ett år i Vipers. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Roser klubben

Gulldén forteller at Vipers, fra første stund, lot henne reise hjem til søsteren. Det har gjort det lettere for henne å være hundre prosent fokusert på banen og på treningsfeltet.

– De har vært veldig fine. Jeg tror det hadde vært enda tøffere å leve i det hvis det var noen sa at jeg ikke får lov til å reise hjem, og «du skal være her og du skal fullføre kontrakten din». Alle har vært veldig snille og forståelsesfulle om min situasjon og mitt valg. Jeg har kommet nærme mange her og fint å vite at man har de vennskapene videre selv om man kun har vært der ett år.

– Hva tenker du nå?

– Jeg tar en dag av gangen. Jeg håper at det fortsetter å gå så bra som det gjør for min søster og at jeg kan fullføre denne sesongen på en god måte. Det er kanskje den siste på høyt nivå, så jeg håper å avslutte det så bra som mulig med de norske titlene og at vi kommer til Final Four. Og i Final Four kan alt skje.

Se Vipers-Storhamar onsdag fra kl.19.00 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play