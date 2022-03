Brann i badeland – gjester og ansatte evakuert

Meldingen om brannen kom klokken 18.50 tirsdag.

Politiet i Agder melder om kraftig røykutvikling.

– Brannen startet i en badstue i badelandet, opplyser operasjonsleder Hans Waage i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Alle gjester og ansatte ved badelandet er evakuert.

Like før klokken 20 melder brannvesenet at de ennå ikke har kontroll på brannen, men det er ikke fare for spredning lenger.

